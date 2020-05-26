Мнение: Встреча у Таль-Темера

26.05.2020, 1:54, Разное

Фотографии встречи российских и американских военных на трассе М-4 в районе Таль-Темера.

Как и ранее, в северо-восточной Рожаве продолжаются как российские, так и американские патрули, с периодическими пересечениями и блокированиями.

Сейчас, помимо патрулирования на границе Сирии и Турции, российские военные начали патрулирование и на трассе М-4 от Таль-Темера до города Айн-Исса, по которой местным арабам и курдам передвигаться опасно, так как севернее дороги сидят подконтрольные Турции боевики СНА. США же сидят к востоку от Таль-Темера, где периодически блокируют российские патрули. Россия в свою очередь блокирует США у Таль-Темера и Камышли. Этим же занимаются и сирийцы.