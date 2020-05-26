Минобороны заказало два спутника для обеспечения связи в районе Севморпути

26.05.2020, 1:53, Новости дня

Компания «Информационные спутниковые системы имени Решетнева» изготовит для Минобороны два космических аппарата связи «Меридиан-М», сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«В мае между Минобороны РФ и предприятием «Информационные спутниковые системы имени Решетнева» (ИСС) был подписан контракт на изготовление еще двух спутников связи «Меридиан-М», – приводит слова источника РИА «Новости».

Он добавил, что заказ позволит загрузить мощности сибирского предприятия.

Спутники «Меридиан» предназначены для обеспечения связью морских судов и самолетов ледовой разведки в районе Северного морского пути с береговыми и наземными станциями. Также аппараты нужны для расширения возможностей сети станций спутниковой связи северных районов Сибири и Дальнего Востока для развития экономики.

В 2019-2020 годах на орбиту были выведены первые два модернизированных спутника «Меридиан-М». Гарантийный срок службы спутника «Меридиан» составляет семь лет.

В конце 2019 года в РФ был утвержден план развития Севморпути до 2035 года. В феврале РФ решила создать Арктические центры управления в кризисных ситуациях с целью повышению безопасности Северного морского пути и всей континентальной части Арктического региона.

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