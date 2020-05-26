В Италии второй день подряд от коронавируса умирает меньше 100 человек

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26.05.2020, 1:45, Новости дня

За последние 24 часа в Италии от коронавируса скончалось 92 человека, на 42 больше, чем накануне. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения, опубликованные 24 мая.

Общее количество жертв эпидемии, таким образом, достигло 32 877 человек. 

За последние сутки вылечилось 1502 пациента, общее число выздоровевших достигло 141 981.

Продолжает болеть 55 300 человек (-1294). В терапевтических отделениях лечение проходит 8185 пациентов (-428), в отделениях интенсивной терапии – 541 (-12). Еще 46 574 человека лечатся в домашних условиях (-854).

Общее количество подтвержденных случаев заражения (с учетом умерших и выздоровевших) составляет 230 158 (+300). Как пишет La Repubblica, это самый низкий суточный прирост новых заболевших почти за три месяца – с 1 марта. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось более 5,46 млн человек, из них более 345 тыс. умерли, более 2,19 млн вылечились.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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