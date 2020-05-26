 

Обвиняемого в шпионаже американца Уилана хотят посадить в России на 18 лет

26.05.2020, 1:45, Новости дня

Российские прокуроры запросили в суде Москвы 18 лет тюремного заключения в качестве наказания для американца Пола Уилана, которого судят по обвинению в шпионаже. Об этом сообщил “Интерфакс”.

Гражданин США в последнем слове просил оправдать его в связи с невиновностью. Защита также настаивала на оправдании. Приговор будет оглашен 15 июня.

28 декабря 2018 года сотрудники ФСБ задержали Уилана в Москве по подозрению в ведении шпионской деятельности. 3 января 2019 года Уилану предъявили обвинение, он находится под стражей.

Издание “Росбалт” утверждало, что Уилан был задержан при получении флешки с секретным списком сотрудников спецслужб РФ.

У уроженца Канады Уилана несколько гражданств, в том числе британское и ирландское.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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