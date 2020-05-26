 

Наемники российской ЧВК “Вагнер” покинули Ливию – чиновник

26.05.2020, 1:45, Новости дня

Наемники из российской частной военной компании “Вагнер” 24 мая покинули территорию Ливии, где они участвовали в боевых действиях на стороне непризнанного правительства генерала Халифа Хафтара. Об этом сообщает телеканал TRT World со ссылкой на мэра ливийского города Бани-Валид Салема Алайвана.

По словам Алайвана, наемники отступили от Триполи в аэропорт Бани-Валид (расположен в 150 км на юго-запад от ливийской столицы) и на трех военных самолетах вылетели в Эль-Джуфру, после чего покинули страну.

После свержения в 2011 году режима ливийского диктатора Муаммара Каддафи в стране было образовано новое правительство, однако в 2014 году оно раскололось и в Ливии начались боевые действия между двумя администрациями. Одна из них – международно признанное правительство национального единства (ПНЕ), которое контролирует Триполи, вторая – “тобрукское правительство”, вооруженными силами которого командует генерал Халиф Хафтар.

Об отправке российских наемников в Ливию в ноябре 2019 года писала американская газета The New York Times. По данным издания, Россия за шесть недель отправила в Ливию 200 наемников, среди которых есть снайперы. Они участвовали в боевых действиях на стороне Хафтара. Кроме того, ЧВК “Вагнер”, по данным СМИ, занималась вербовкой новобранцев для сил генерала на территории Сирии.

По оценкам ООН, в Ливии находилось до 1,2 тыс. наемников компании “Вагнер”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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