Черногория стала первым свободным от коронавируса государством в Европе

26.05.2020, 1:42, Новости дня

Премьер-министр Черногории в понедельник объявил о том, что страна избавилась от коронавируса. Заявление, которое является особенно важным для индустрии туризма в Адриатике, было сделано через 69 дней после регистрации первого случая заболевания в стране и через 20 дней после последнего случая.

Ранее Черногория сообщила о 324 подтвержденных случаях заболевания COVID-19 и девяти смертельных исходах.

«Битва с этим сложным вирусом выиграна, и Черногория стала первой страной в Европе, свободной от коронавируса», – заявил премьер-министр страны Душко Маркович на пресс-конференции после встречи с представителями органа, ответственного за борьбу с пандемией.

Маркович начал пресс-конференцию, сняв маску.

В начале марта в балканской стране с населением, составляющим 620 000 человек, зависящей от доходов от туристического бизнеса вдоль всего своего побережья Адриатического моря, были закрыты границы, аэропорты и морские порты. Чтобы остановить распространение вируса, также были закрыты школы и запрещены публичные собрания и мероприятия на свежем воздухе.

Начиная с 30 марта, ограничения стали постепенно сниматься. Премьер-министр заявил, что Черногория откроет свои границы для посетителей из тех стран, в которых имеется не более чем 25 случаев заражения на 100 000 человек, включая Хорватию, Албанию, Словению, Германию и Грецию.

Чтобы обуздать распространение вируса, Черногория также обнародовала списки имен и адресов людей, находящихся в самоизоляции, что вызвало критику со стороны правозащитных организаций и удерживало в карантине весь муниципалитет в течение нескольких недель.

Черногорские власти также прибегли к штрафам и наказаниями в отношении сотен людей за несоблюдение ограничений и санитарных мер.