В Украине расформирован отдел полиции, сотрудника которого подозревают в изнасиловании
26.05.2020, 1:42, Новости дня
В Украине расформирован отдел полиции, сотрудника которого подозревают в изнасиловании
Полицейский из города Кагарлык изнасиловал свидетельницу в своем кабинете
В Украине расформировали целый отдел полиции после того, как одного из офицеров арестовали по подозрению в изнасиловании 26-летней свидетельницы, сообщили в понедельник власти страны.
Как сообщили в Государственном бюро расследований со ссылкой на предварительную информацию, в минувшие выходные полицейский из города Кагарлык неподалеку от Киева в своем кабинете пытал женщину, которую вызвали в качестве свидетеля.
В ночь с субботы на воскресенье он надел на женщину газовую маску и наручники и стрелял из служебного оружия у нее над головой, после чего несколько раз изнасиловал ее.
В том же полицейском участке офицеры напали на мужчину, били его, поставили на колени и угрожали изнасиловать. У потерпевшего сломано несколько ребер и нос.
Национальная полиция Украины заявила, что двух полицейских из Кагарлицкого отдела задержали.
«Глава Национальной полиции Игорь Клименко принял решение расформировать отдел», – говорится в заявлении.
Президент Владимир Зеленский, обещавший укрепить правопорядок и искоренить коррупцию в стране, пока ситуацию не комментирует
По словам активистов, инцидент в полиции Кагарлыка, расположенного в 80 км к югу от Киева, подчеркивает неспособность Украины реформировать полицию, несмотря на помощь Запада.
Украинский депутат Андрей Осадчук призвал министра внутренних дел Арсена Авакова немедленно принять меры и наказать всех причастных.
В 2013 году в поселке Врадиевка на юге Украины полицейские изнасиловали молодую женщину, что вызвало волну протестов по всей стране.
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Русская служба «Голоса Америки»
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