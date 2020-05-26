 

В Украине расформирован отдел полиции, сотрудника которого подозревают в изнасиловании

26.05.2020, 1:42, Новости дня

В Украине расформирован отдел полиции, сотрудника которого подозревают в изнасиловании

Полицейский из города Кагарлык изнасиловал свидетельницу в своем кабинете

В Украине расформировали целый отдел полиции после того, как одного из офицеров арестовали по подозрению в изнасиловании 26-летней свидетельницы, сообщили в понедельник власти страны.

Как сообщили в Государственном бюро расследований со ссылкой на предварительную информацию, в минувшие выходные полицейский из города Кагарлык неподалеку от Киева в своем кабинете пытал женщину, которую вызвали в качестве свидетеля.

В ночь с субботы на воскресенье он надел на женщину газовую маску и наручники и стрелял из служебного оружия у нее над головой, после чего несколько раз изнасиловал ее.

В том же полицейском участке офицеры напали на мужчину, били его, поставили на колени и угрожали изнасиловать. У потерпевшего сломано несколько ребер и нос.

Национальная полиция Украины заявила, что двух полицейских из Кагарлицкого отдела задержали.

«Глава Национальной полиции Игорь Клименко принял решение расформировать отдел», – говорится в заявлении.

Президент Владимир Зеленский, обещавший укрепить правопорядок и искоренить коррупцию в стране, пока ситуацию не комментирует

По словам активистов, инцидент в полиции Кагарлыка, расположенного в 80 км к югу от Киева, подчеркивает неспособность Украины реформировать полицию, несмотря на помощь Запада.

Украинский депутат Андрей Осадчук призвал министра внутренних дел Арсена Авакова немедленно принять меры и наказать всех причастных.

В 2013 году в поселке Врадиевка на юге Украины полицейские изнасиловали молодую женщину, что вызвало волну протестов по всей стране.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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