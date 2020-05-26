NYT – главной жертвой коронавируса падёт военная независимость Европы

26.05.2020, 1:30, Новости дня

Европейский союз давно задаётся целью обеспечить собственную независимость в вопросах безопасности, но даже до разгула эпидемии политики не могли согласовать бюджет на эти цели. Теперь же европейским странам и вовсе не до этого, пишет New York Times, однако и сами Штаты столкнутся с трудностями в восстановлении экономики после пандемии, а их основную озабоченность теперь вызывает Азия, а не европейские дела.



Reuters

Коронавирус многим спутал планы и приоритеты, пишет New York Times, но хуже всего в этой ситуации он может сказаться на стремлении Европейского союза построить более сильную и независимую армию. Уже несколько лет, особенно после прихода Дональда Трампа к власти, европейские лидеры стремятся к тому, чтобы самостоятельно обеспечивать свою безопасность. Но даже до разгула коронавируса там высказывались предположения, что Евросоюзу придётся сокращать военные расходы в новом бюджете на 7 лет. Свою лепту в этот процесс внёс и брексит.

Сейчас же, когда пандемия так сильно сказалась на экономике, борьба за бюджеты будет ещё сильнее, предвещают эксперты. Приоритет скорее всего будет отдан восстановлению экономики и борьбе с безработицей. Брюссель продолжает ратовать за борьбу с изменением климата. А военные расходы, наоборот, наверняка сократятся.

Впрочем, неделю назад заведующий внешней политикой Евросоюза Жозеп Боррель Фонтельес заявил, что коронавирус лишь увеличит потребность в более сильной системе безопасности и обороны в Европе. По его словам, пандемия — это новая угроза, и она лишь ухудшит обстановку в сфере безопасности. Тем более что из-за хаотичного подхода США к борьбе с коронавирусом пострадали и европейцы.

«Пандемия стала очередным гвоздём в крышку гроба европейского доверия к лидерству США, — приводит издание слова бывшего министра обороны Польши Радослава Сикорского. — Но если идея европейской автономии укрепилась, благодаря кризису, то способность её профинансировать оказалась заморожена». В свою очередь, американские политики непреклонны: если у Европы нет денег на это, значит, она несерьёзно к этому относится.

Два года назад в Европе создали две программы: Pesco для коллективного снабжения и инвестиций в военной сфере, который финансировался странами-участницами, и Европейский фонд обороны для исследований и развития в этой области с финансированием из общеевропейского бюджета. Плюс вместе с НАТО ЕС запустил инициативу по мобильности, благодаря которой тяжёлые вооружения должны были получить возможность оперативно передвигаться по Европе в случае конфликта с Россией.

Но даже до пандемии, в том числе из-за брексита, Еврокомиссия говорила о том, что урежет бюджет на оборону больше, чем наполовину. Например, на инициативу по мобильности бюджет уже сократили, и сейчас он и вовсе может быть сведён к нулю. В Европе сейчас обсуждают фонд по восстановлению, а не оборону.

Возможно, из-за пандемии новый бюджет будет не на семь лет, как планировалось, а на один-два года. Но кризисы, которые были до пандемии, никуда не ушли, предупреждает генсек НАТО Йенс Столтенберг и перечисляет их: от РФ и Китая до кибербезопасности, терроризма, гражданских войн в Ливии и Сирии. Он уверен, что инвестиции в военную сферу могут сами придать стимул экономике. Впрочем, он отмечает, что защитить саму себя Европе не удастся, а потому НАТО ей не заменить. И другие эксперты также отмечают, что судя по тому, с каким трудом ещё до пандемии в Европе обсуждали военный бюджет, справиться без США она не сможет.

В самих США понимают, что в нынешней ситуации будет сложно требовать от европейцев, чтобы они тратили 2% ВВП на оборону — например, от той же Италии. Но и Штатам сейчас будет непросто справиться с давлением на бюджет. Отношения внутри НАТО могут обостриться. Тем более что сами Штаты скорее всего будут концентрироваться на азиатском направлении. А держать оборону на два фронта они вряд ли смогут.

В Штатах, в том числе, люди задумаются, что такое безопасность, если вирус убил больше людей, чем какие-либо обычные вооружения могли бы за этот промежуток времени, пишет New York Times.