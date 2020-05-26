 

В Ракитянской больнице под Белгородом у 45 человек диагностирован коронавирус

26.05.2020, 1:30, Новости дня

В Ракитянской ЦРБ под Белогородом выявлено 45 заболевших коронавирусом, из них 25 – врачи. Такие данные сообщает правительство региона.

На прошлой неделе департамент здравоохранения Белгородской области заявлял о проверке сообщений в социальных сетях о массовом заболевании врачей в Ракитянской центральной районной больнице. По официальным данным, в ЦРБ были закрыты три отделения – терапевтическое, акушерское и хирургическое. Власти не называли число заболевших.

В понедельник, 25 мая, правительство сообщило о закрытии всех стационарных отделений больницы в связи с выявлением в них инфицированных коронавирусом COVID-19. Остается работать только поликлиника, сообщает РИА Новости.

Как уточняется, в Ракитянской ЦРБ зафиксировано 45 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 7 пациентов, 6 врачей, 19 человек из числа среднего медицинского персонала и 13 человек из числа немедицинского персонала больницы.

По данным Роспотребнадзора региона, случаи заболевания в ЦРБ связаны с заносом инфекции пациентами. В частности, в хирургическое и терапевтическое отделения поступили два пациента. Один – с острым пиелонефритом, другой – с нарушением мозгового кровообращения. В стационаре у них начали проявляться симптомы респираторного заболевания. В итоге у сотрудников других отделений больницы также выявили коронавирус. К настоящему времени обследованы все сотрудники ЦРБ и контактные лица.

 

Пять пациентов и шесть врачей больницы с диагнозом "пневмония" были направлены в ГБ №2 города Белгорода. У ряда пациентов и сотрудников болезнь протекает бессимптомно или в легкой форме. Два врача Ракитянской ЦРБ скончались. Одна из скончавшихся – заведующая педиатрическим отделением больницы, заслуженный врач РФ Валентина Карташова.



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