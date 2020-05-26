Национальная электронная библиотека обнародовала тысячи старинных рукописей

26.05.2020, 1:30, Новости дня

Национальная электронная библиотека запустила новый онлайн-ресурс — "Книжные памятники". Специально для платформы уже оцифровали около восьми тысяч рукописей и книг, ещё столько же в открытый доступ выложат в течение года. Цифровую коллекцию формируют в рамках нацпроекта "Культуpа", сообщает телеканал "Россия 24".

"Книжный памятник – это просто очень любопытно. Это эмоциональное впечатление, сопоставимое с рассматриванием того или иного живописного шедевра, — считает Михаил Сеславинский, руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, председатель Национального союза библиофилов. – Конечно, очень много зависит от того, как мы сумеем эмоционально привлечь молодёжь".

"Какими бы ни были большими национальные библиотеки, какими бы ни были фонды, но всё же эта работа невозможна без библиотек региональных. И очень важно, что в этом нас поддерживает министерство. Мы очень тесно сотрудничаем с сообществом, потому что определение культурной ценности изданий абсолютно невозможно без глубокого понимания локального местного контекста, — отмечает генеральный директор Российской государственной библиотеки (РГБ) Вадим Дуда. — С этого года "Ленинка" будет активно привлекать региональные библиотеки. У нас предусмотрен достаточно заметный бюджет, который был для этого субсидирован Минкультом, поэтому без широкого участия библиотечного сообщества этой полноценной работы, конечно, не получится".