После перенесенной болезни у премьера Британии ухудшилось зрение

26.05.2020, 1:30, Новости дня

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высказал предположение, что после перенесенной болезни, вызываемой новым коронавирусом, у него ухудшилось зрение.

«Я понимаю, что мне приходится носить очки впервые за долгие годы. Я думаю, что это очень правдоподобно, что [ухудшившееся] зрение может быть проблемой, связанной с коронавирусом», – приводит слова Джонсона ТАСС.

Напомним, 27 марта премьер Британии сообщил, что заразился коронавирусом, через некоторые время он был госпитализирован. К 8 апреля состояние премьер-министра Соединенного Королевства улучшилось, а 12 апреля его выписали из больницы.