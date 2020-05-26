Осквернителей “Бессмертного полка” объединяют криминальное прошлое и любовь к псевдооппозиции

26.05.2020, 1:30, Новости дня

Начнем с интересного развития, которое получила история о персонажах, причастных к провокациям в ходе акции "Бессмертный полк онлайн". И заведенных на этих самых персонажей уголовных делах. Речь тут идет, как все наверняка помнят, о попытках загрузить на сайт движения обработанные фотографии гитлеровских пособников, самого Адольфа Гитлера или, например, предателей-власовцев под видом воинов-красноармейцев. Многие из провокаторов предсказуемо оказались иностранцами, в том числе — из понятно какой страны Ближнего зарубежья.

Но и непосредственно в РФ их хватает. И вот как раз — пара весьма примечательных фигурантов, чьи личности уже установлены Следственным Комитетом. Некто Даниил Шестаков, живет в Перми. Плюс — молодой житель Казани Мухамед Эль-Айюби. Проходят по статье о реабилитации нацизма. Хотя на ярых неофашистов, судя по профилям в соцсетях, вроде бы, не похожи. Зато, как теперь выяснилось, имеют непосредственное отношение к так называемым борцам за демократию и прогрессивные ценности. То есть к псевдо-оппозиционным кругам. И даже пользуются в этих самых кругах определенной славой.

Даниил Шестаков из Перми только этим видео и известен – "Хочу в Египет". Даже мем такой был. Домашний террорист какой-то. А вот тот же Шестаков на одном из митингов так называемой оппозиции в Перми. Явно наслаждается вниманием толпы, в которой, пожалуй, нет никого старше самого оратора.

"У них тормозов нет, у них границ нет. Они не понимают, что их лидеры в оппозиции на этом делают деньги. Барыши: донаты, биткоины, что угодно. У этих ребят вместо политической борьбы в голове родился адский коктейль. Эта ненависть ко всему советскому, российскому, царскому. Для них победа в Великой Отечественной войне — это просто повод постараться пнуть власть", — объясняет юрист, правозащитник Виталий Серуканов.

Шестаков добавил фото генерала Власова в онлайн-галерею "Бессмертного полка". Так что с адекватностью у яростно рвавшегося на египетский пляж молодого человека, похоже, и сейчас не очень.

Как объяснил сам Шестаков, "все задумывалось как не очень оригинальная и неумная шутка". Он записал видео с извинениями, но теперь под следствием, конечно. По статье "Реабилитация нацизма". Вместе с другими "шутниками" из Перми, Самары, Волгограда, Ульяновска и Казани.

"Все фигуранты уголовных дел допрошены, по местам их жительства проведены обыски. Все эти люди состояли в одних и тех же сообществах в социальных сетях, некоторые уже привлекались к административной и уголовной ответственности", — комментирует ситуацию официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Шестаков угрожал убийством собственному деду и избивал мать. Это пишут СМИ со ссылкой на источники, близкие к расследованию. Другой новый фигурант — Мухаммед Эль-Айюби — был судим за кражу. Как он объяснил – фотографию Гитлера размещал на сайте "Бессмертного полка", будучи пьяным.

Судя по этим фото, Айюби развлекался очень своеобразно. Нарядиться Гитлером в Хэллоуин, да еще и на фоне радужного флага — это что же в голове должно быть?

"Я, честно говоря, думала, что они помладше, что их психика тем более не очень устойчива. Когда они начинают мешать в одно Ленина, Гитлера, фотографироваться на фоне плакатов ЛГБТ, не зная даже, как Гитлер поступал с ЛГБТ-сообществом. Скорее всего, они этого не знают", — говорит политический обозреватель PolitRussia.com Анна Сочина.

Айюби выходил на одиночные пикеты в Казани. Пишут, что он состоял в некой левой якобы "оппозиции". А еще — что он сторонник Сергея Удальцова. Который про него даже не слышал.

"Я такого человека, который там на меня ссылался, знать не знаю и вообще впервые о нем услышал. Это или больные люди (на мой взгляд, в большей или меньшей степени), может, даже психически больные. Или просто моральные уроды", — отмечает координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов.

В Сети есть переписка казанского активиста, там про наркотики — почти прямым текстом. И про карантин — мол, о чем вы вообще? А в одном из мессенджеров у Айюби под другим именем — Пётр — статус: "биомусор".

"Конструктор. Вы понимаете? Его собрали разные силы и сделали из него этот "букет". А теперь человек не знает, куда себя деть. И все это перерастает в совершенно дебильный экстремизм", — говорит юрист, правозащитник Виталий Серуканов.

Нельзя сказать, чтобы Шестаков и Айюби своей выходкой с "Бессмертным полком" внесли что-то новое в портрет людей с прекрасными лицами. Пожалуй, только усилили и без того заметные черты безграмотности и абсурда.