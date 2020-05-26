Новый седан Kia Optima приедет в Россию

26.05.2020, 1:20, Новости дня

В Сети ранее указали, что южнокорейский бренд Kia не будет поставлять новый седан Kia Optima на европейский рынок.

Однако теперь сообщается, что такое ограничение не будет касаться российского рынка, так как здесь можно ожидать поставкой обновленной модели. В свою очередь, в компании не называют точные сроки выхода автомобиля в России, а причина состоит в текущей обстановке с коронавирусом. Автомобиль стал ниже предшественника на 2 сантиметра, однако длина кузова увеличилась на 5 сантиметров.

В базовой комплектации на американском рынке предложен 1,6-литровый турбированный мотор на 180 л.с., однако для российского рынка могут быть некоторые другие версии. Разработчики оснастили седан Kia Optima передовыми опциями и системами безопасности.