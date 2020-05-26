Ученые рассказали, как ведут себя голодные шмели

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26.05.2020, 1:20, Новости дня

Обнаружилось, что во время нехватки пыльцы шмели покусывают листья растений. Это вызывает у растений стресс и ускоряет начало цветения.

Во время исследования ученые выявили, что минимум три вида шмелей иногда покусывают листья. Чем голодней становятся насекомые, тем чаще они отгрызают небольшие кусочки листьев. На подобное воздействие растения активно реагируют и начинают цвести быстрее.

Такой способ позволяет насекомым даже ранней весной, когда ресурсов еще недостаточно, обеспечивать потомству питание. В научной литературе такое поведение шмелей до сих пор не было описано. Впервые на эту особенность шмелей обратили внимание ученые из французского Национального института сельскохозяйственных исследований Фотейни Пашалиду.



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