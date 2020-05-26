Мнение: Письмо: “Стал брать сеансы у психолога”

26.05.2020, 1:10, Разное

Вот это еще сами разберите.

После недавнего письма парня о золушке много обиженных рап написали мне в Инстаграме, что не понимают, что в ней хорошего.

Если бы две Рапы в сериале понимали, что хорошего в Золушке, а Настя понимала бы, что хорошего в Алисе нашел КСЖ и Печорин, дела бы у них пошли на поправку.

Но нет, понять они не в силах. Хотя я и ищу способы объяснить.

Вот в этом письме анти-золушка. Проанализируйте ее подробно, друзья.

gusenica15

Эволюция, добрый день!

Мое письмо уже попадало на разбор, вот оно: https://evo-lutio.livejournal.com/1061475.html

С тем парнем мы иногда общаемся как друзья, даже недавно встретились. Я была в гостях у сестры и сказала ей, что он приехал в наш город. Она позвала его к нам приехать. Посидели, поболтали и разошлись по домам. Потом он писал что приехал, потому что думал, что это моя идея его пригласить, так бы не приехал.

Месяц назад я познакомилась в тиндере с парнем, М. Ему 32 года, в разводе года 3, есть дочка, которую он очень любит и помогает. Купил квартиру бывшей жене, и еще одну, в которой они жили (она в другом городе). Вернулся после развода в родной город, где живу и я. Он очень красивый, просто очень, но одевается совсем не стильно, это даже какой-то шарм придает. Работает в крупной нефтедобывающей компании на руководящей должности, 2 машины, но живет сейчас с отцом и дедушкой с бабушкой – помогает по хозяйству, вернее, полностью его ведет. Очень умный, разбирается в машинах, множестве тем, у которых я и не задумывалась.

Я сейчас сменила работу и работаю в брендинговой компании, веду проекты. Компания крутая в своих кругах, но работа немного тяжело мне дается, стараюсь учиться. С макияжем стала скромнее)

У нас сразу завязалось плотное общение, переписывались много, всегда было о чем поговорить. Я подписалась на него в инсте, он на меня, но телефон не спрашивал. На второй день общения предложил увидеться, но я соблюдаю самоизоляцию и сказала об этом, что очень хочу встретиться, но когда это все пройдет. Он многое спрашивал, о том, какого я хочу мужчину видеть рядом, какие качества ценю, какая у меня родословная. Делал комплименты, как красиво я играю на пианино, и какая работа у меня интересная и я вся такая творческая.

Меня немного коробило от таких собеседований, но рассказывала о себе, ему было интересно, мне кажется. И однажды меня выбесило, что он не прекращает меня ковырять, я сказала что общение лучше закончить. Он сказал, мол, хорошо, только как остановить то, что еще не началось. Тут курьер спрашивает твой телефон для доставки еды. У тебя такой-то дом? Т.е. он вычислил где я живу, был недалеко и посмотрел в тиндере расстояние. Дом я подтвердила, а номер не дала, сказав, что ничего не нужно, лучше сам приезжай. Через пол часа мы увиделись.

Конечно, он мне очень понравился, мы гуляли и много болтали, хоть и чувствовалось какое-то стеснение. Когда я замерзла и попросила проводить домой, он подошел к машине и достал букет цветов. Я не ожидала, была ночь, очень обрадовалась, поцеловала в щеку, он тоже. И обнял.

Писал каждый день, после встречи перестал меня допрашивать, больше стал говорить о себе, да и я тоже стала задавать вопросы о нем) Так мы общались, встретились в общем 5 раз. Предлагал он и один раз я. Он не дотрагивался, не смотрел на меня, не взял мой телефон. Я тоже не лезла, только на прощание приобнимала или целовала в щечку. В предпоследнюю встречу, когда я его пригласила увидеться, он вообще не поднимал на меня глаз.

После прогулки я спросила:

Я: Почему я тебе не нравлюсь?

М: не понял вопрос

Точнее, что именно ты хочешь услышать, почему я не делаю следующих шагов, оцениваю ли я тебя, и если оцениваю, что именно не понравилось. Или другие варианты?

Я: нет, я имела в виду, в чем именно я не нравлюсь,

М: Тем, что ты не знаешь принципиальных отличий одного аккумулятора от другого, На этом, вроде пока все)

Я: я знаю, одна цифра

Дальше перевели в шутку. Утром он спросил, как я, а то стал переживать с моего вопроса. Я сказала, что все хорошо, только проснулась и сделай вид, что я не спрашивала. Общались дальше также норм. Он не делал комплиментов, только говорил, как мечтает проснуться с любимым человеком на Средиземном море, и как после изоляции увезет меня в горы, и что запомнил меня, засунет в багажник.

Вроде это все содержимое шкатулочки. Через пару дней мы виделись последний раз. Он приехал, мы катались, общались легко и непринужденно, как мне показалось. Я стала видеть еще более красивым и привлекательным. Сидела и думала обоже как я это переживу. Потом он захотел кофе, предложил доехать в мак. Пока он полез за карточкой, я быстро достала свою и спросила позволишь мне? Он офигел, но не препятствовал, я быстро перелезла через него и оплатила. Потом писал, что это было, я что считаю его бесом) я ответила что мне просто было приятно. Когда прощались, он долго не уходил, и я тоже. Будто понимал, что должен что- то сделать, но не решался. Тогда я сказала что мне пора, потянулась к его щеке, он тоже обнял и поцеловал, сказал, что его почему-то ко мне так тянет…

Общаться продолжили, вся инициатива была его. Но встретиться больше не звал. В пятницу он написал, что заплывает жиром, я ответила что, не знаю, конечно, но думаю что ты на себя наговариваешь. В субботу я спросила:

Я: ответь мне как друг, мне потолстеть или похудеть? (скинула фото в купальнике)

М: подлянка такой формы в том, что бюст уходит от слова совсем, но мышцы топ.

Я: ну да( спасибо

М: результат труда. Меня убивает, когда спрашивают, что нужно есть, чтобы так выглядеть, никто не задумывается, сколько надо для этого фигачить.

Я: М, пока

М: дошла до нужного состояния?

Доброго вечера, ночи и утра.

На следующий день он ничего не написал, а меня бомбило от сообщения про бюст… Маялась до обеда, потом заблокировала. Ночью разблокировала, от него тишина. Утром написала ему:

Я: мне очень неприятно произошедшее, я не знаю причин, хоть причины и есть. Будто за мной остался хвост. В общем, о таких особенностях своих я говорила) что-то не клеится. Хорошего дня.

М:Привет. Если тебе интересно, могу разъясниться при встрече. Все хорошо. Тебе тоже хорошего, я наконец-то в офис вышел

Я: Поздравляю)

А что разъяснить?

М: причины. Хотя, можно и написать, ничего секретного и зазорного

Я: напиши

М: Хорошо. Я застрял на мысли, что не готов к отношениям, а жизнь портить никому не хочу. В принципе, хотел об этом сказать в предпоследнюю встречу. Но что-то пошло не так

Я: да, ок

На этом все. Несколько дней назад он писал что стал брать сеансы у психолога, по теме отношений, всегда на одни и те же грабли наступает и проблема в нем, с которой он обратился. Говорил, что ему нужно спокойствие в отношениях, но и встряски иногда, без них ему становится грустно. Я не допытывала, немного поддержала эту беседу и перевела на другую. Конечно, мой паровоз сошел с рельсов от ожидания его дальнейших шагов к сближению. М рассказывал, как развелся с женой из-за того, что она не хотела больше детей. А он очень хочет еще. Наверное, он просто не хотел меня обидеть, сказав, что ему именно я не подхожу, а не в целом он отношений не хочет. Стараюсь не думать о нем, переключилась в одну работу. Но внутри очень тоскливо.

Эволюция, есть ли шанс на возобновление общения? Или я уже все угробила?