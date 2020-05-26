Власти Дубая разрешили с 27 мая открыть кинотеатры и спортзалы

26.05.2020, 0:48, Новости дня

Эмират Дубай в ОАЭ с 27 мая возобновляет экономическую деятельность, сообщил наследный принц Дубая Хамдан бен Рашид Аль Мактум во время заседания Высшего совета по управлению кризисами.

«Экономическая деятельность в Дубае возобновится со среды, 27 мая. Вести бизнес, включая работу кинотеатров и спортзалов, разрешено с 06.00 до 23.00 с соблюдением всех мер предосторожности. Решение принято после анализа текущей ситуации в свете происходящего в мире, чтобы гарантировать продолжение нормальной жизни», – приводит слова Аль Мактума РИА «Новости» со ссылкой на информационный центр правительства Дубая.

В общественных местах в эмирате по-прежнему необходимо носить маски и соблюдать дистанцию в два метра.

По данным минздрава ОАЭ, число случаев заражения коронавирусом с начала пандемии превысило 30 тыс. От осложнений после вируса скончались 248 человек.

Ранее российские кинотеатры назвали возможные сроки возобновления работы.