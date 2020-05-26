Мнение: Эвакуация

26.05.2020, 0:42, Разное

От 1500 до 1600 российских военных эвакуировались из южных предместий Триполи в Бани Валид, откуда их и технику перебрасывают на транспортных самолетах далее вглубь страны. Идет ли эвакуация частных военных из России или это федеральные силы под прикрытием легенды о частных "ихтамнет" – сказать сложно, хотя сегодня российская армия все больше начинает напоминать наемников и обычных гангстерских "быков", а наемники и "быки" все больше превращаться в официальную армию. Во всяком случае, частные военные, теряющие за неделю 11 систем "Панцирь", систему "Красуха" и неустановленное количество тяжелой боевой техники, валяющееся сейчас по обочинам ливийских дорог – это уже тоже не совсем "обычная" ЧВК. Впрочем, в уголовно-фашистском государстве, в которое стремительно превращается Россия, такая трансформация, по-видимому, становится вполне естественной. Если политические и государственные посты в стране захвачены оргпреступными группировками, то логично, если они и силовые структуры государства в итоге приведут в соответствие с более привычными им.

Так или иначе, но наемные силы, брошенные на поддержку террориста Хафтара, потерпели ощутимое поражение и теперь выводятся из зоны боевых действий. Потери в технике возмещаются новыми поставками из ОАЭ, которые закупают ее у российских структур, причем сообщается, что с огромной скидкой – до 90%. Видимо, это какая-то праздничная распродажа в магазинах военторга, где, как мы помним из слов российского президента, легко можно купить форму, амуницию и все остальное. А российское гражданское общество, как сообщал Кургинян в Донецке аккурат перед тем, как упал Боинг, легко посылает вооружения и технику борцам за правое дело. Так что в Ливию, видимо, шлют Панцири и танки все те же – российский военторг и гражданское общество, которому в карантин только тем и заниматься, что беспокоиться за дружков-террористов наших гангстеров.

Извиняет неразборчивость российского гражданского общества только то, что с другой стороны – примерно такая же публика. Такие же террористы, разве что признанные ООН в качестве временного правительства Ливии.

В складывающихся обстоятельствах задаваться вопросом – что делают в Ливии российские военные, российские боевые самолеты транзитом с Хмеймима и прочие – нет ни малейшего смысла. Во-первых, их там нет и не было, а во-вторых, это продвижение государственных интересов. А в-третьих, нечего лезть в военные игрушки нашего главнокомандующего. Ему в бункере скучно, а так хоть каким-то делом занимается. Не о стране же, в конце концов, ему беспокоиться.