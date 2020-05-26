 

Личное: Гнусненький

26.05.2020, 0:30, Разное

Брошенный Полиной Гагариной муж безработный фотограф Дмитрий Исхаков пошёл в атаку.

Полина выперла мужчину из бизнеса, выставила из жилья и из жизни, а общий круг знакомых развалившейся семьи, который по сути был кругом Гагариной, презрительно отвернулся от Дмитрия.


Фото: Соцсети

«Стая крыс идет на запах, близость жертвы их пьянит. Ничего, что кровь на лапах. Слабый должен быть убит… И в кровавом танце этом, крики, смех да вой зверей. И нет на свете силы той, чтоб сделать из крыс людей», — написал Дмитрий в своём Эскортограме.

Стая крыс, значит. Отвернулись, бросили, плюются. Впрочем, а на что этот мужчина рассчитывал?

Вы же понимаете, что оскорблять знакомых, которые были не его друзьями-товарищами, не имеет смысла. Друзья семьи всегда остаются с тем из супругов, который им ближе. Другого же просто сливают.

Если они слили Дмитрия, то это говорит не об их низкой нравственности, а лишь о выборе — с кем они хотят продолжить общаться.

С Полиной — хотят. С Дмитрием — нет.

Я понимаю, что такое поведение людей может вызвать обиду. Не хотят больше дружить, потому что терпели лишь из-за супруги.

Помогать ему — общением ли, делами — тоже никто не спешит.

Дмитрий, глотая обиду, называет их крысами. По-моему, зря он так — если от него отвернулись, значит он того и заслуживает.

И именно это утверждение подкрепляется фактом: Дмитрий завуалировано пытается опустить жену, чтобы самому оправдаться.

«Графиня изменившимся лицом бежит пруду», — так озаглавил свою публикацию месье Исхаков.

Образованных людей эти слова отсылают к реакции старой графини Толстой, когда её муж, Лев Николаевич, сбежал от грымзы после 50 лет брака.

То есть, Исхаков пытается сделать хорошую мину при плохой игре, сравнивая Полину с графиней Толстой, которая так заколебала и загрызла великого писателя, что тот сбежал.

Не Полина, мол, его выставила, а он гордо ушёл! И не просто ушёл, а сбежал, потому что жена — сука!

Впрямую сказать это г-н Исхаков, конечно, не может — его сразу размажут и окунут моськой в его дерьмо. Тут же вывалят доказательства того, что выставили именно его и против его желания.

Гнусное поведение. Не мужское. Грязьненькое, как у хипстера, который насрал под дверь соседа и радуется своей анонимной неуязвимости.

Как вы относитесь к подлецам и мелким пакостникам? Лечится ли такое? Знакомы с подобным гнусом?

Источник: Лена Миро



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