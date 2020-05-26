 

Вице-премьер Чернышенко назвал сроки туристического сезона в России

26.05.2020, 0:20, Разное

Карантин в России может быть ослаблен уже в 23 регионах страны, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Приоритетом для правительства он назвал безопасный и контролируемый запуск внутреннего туризма.

Начаться этот процесс должен в первой половине лета. В частности, с 1 июля в России откроются санатории. Это можно назвать датой запуска первой волны внутреннего туризма.

А вот с заграничными поездками, отметил Дмитрий Чернышенко, пока придется повременить. Предпосылок для массовых выездов зарубеж не видно, тогда как опасность второй волны заболеваемости велика. По данным туристической организации ООН, уже 100% стран в мире закрыли свои границы для иностранных туристов из-за эпидемии коронавируса.

“Мы понимаем, что людям необходимо отдохнуть. Благо в нашей стране есть все условия для этого”, – подчеркнул Дмитрий Чернышенко. Вице-премьер добавил, что для въезжающих в России сохраняется необходимость соблюдать двухнедельную самоизоляцию за свой счет.

Напомним, карантин в России действует до сих пор. Ослабление и отмена ограничений станет возможна только после того, как эпидемия коронавируса сойдет на нет. По состоянию на 25 мая 2020 года общее число зарегистрированных в России случаев коронавируса достигло 353 427 человек. За сутки этот показатель увеличился на 8 946 пациентов.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 7 Апр 2020 в 5:46 PDT



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