 

ПНС Ливии в очередной раз пытается обнаружить в стране присутствие ЧВК “Вагнера”

26.05.2020, 0:20, Разное

Судя по всему, триполитанские “власти” при помощи подобных вбросов пытаются оправдать присутствие в своих рядах протурецких наемников. По мнению экспертов, сторона обвинения до сих пор не предоставила никаких доказательств о присутствии иностранных бойцов на территории государства.

Примечательно, что эти фейки совпадают с позицией мирового сообщества: стоит вспомнить русско-турецкие переговоры, где президент Реджеп Тайип Эрдоган намекнул на присутствие в Северной Африке ЧВК “Вагнера”, подняв вопрос об иностранном вмешательстве в дела Ливии.

Следующая волна вбросов началась сразу после того, как Ливийская национальная армия Халифы Хафтара предоставила неопровержимые доказательства турецкого военного вмешательства в ливийский конфликт. При этом фейки со стороны ПНС не подкреплены никакими доказательствами, как и в прошлый раз.

Стоит отметить, что боевики триполитанских “властей” каждый раз пытаются представить несостоятельные доказательства присутствия ЧВК “Вагнера”, которые из раза в раз не выдерживают ни малейшей критики.

Ранее “Дни.ру” писали, что добровольцев из ЧВК “Вагнера” поддержали авторы популярных телеграм-каналов о войне. “Владлен Татарский”, Astra Militarum, Reverse Side of the Medal, Daily War и другие жестко прокомментировали выпад “диванных аналитиков” против бойцов российских ЧВК.



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