Посольство Узбекистана предложило собравшимся у российско-казахстанской границы соотечественникам поработать вместо трансфера домой

26.05.2020, 0:15, Новости дня

Посольство Узбекистана в России предложило работу в России соотечественникам, которые собрались на российско-казахстанской границе в Самарской области и хотят вернуться на родину. Вывозить этих людей домой дипломатическое ведомство пока не собирается.

Сейчас, по данным посольства, “несмотря на предупреждения”, у границы Казахстана и России собрались около 280 человек. Большинство – трудовые мигранты, которые лишились работы в России из-за эпидемии коронавируса и введенного карантина. Почти все пытались улететь или уехать домой, но Россия 30 марта закрыла границу и прекратила авиасообщение с другими странами. Прождав помощи более месяца, люди решили прорываться домой по земле – через Самарскую и Оренбургскую области России и Казахстан.

Аналогичным образом мигранты из Узбекистана и Кыргызстана пытались уехать домой из соседней Оренбургской области. Там они почти две недели жили в лагерях на границе, но в итоге добились организации чартерных автобусных и самолетных рейсов. Также власти Узбекистана вывезли автобусами ​1200 граждан Узбекистана из Большечерниговского района Самарской области. Все расходы за трансфер взяло на себя Генеральное консульство Узбекистана в Казани.

Однако теперь посольство Узбекистана заявило, что организованный 18 и 19 мая 2020 года вывоз узбекистанцев “стал возможным в качестве исключения” и на основе ранее сформированного списка. Больше вывозить мигрантов из России дипломаты пока не собираются, и, по их словам, “такой возможности не предусматривается”.

“Правительство Самарской области готово обеспечить трудоустройство в промышленных объектах региона указанных граждан с предоставлением жилья и горячего питания”, – сказано в сообщении посольства Узбекистана. Но пока лишь 25 человек из тех, которые находятся на границе, приняли это предложение.

“Убедительно просим оставшихся на границе соотечественников, которые не желают воспользоваться возможностью трудоустройства, вернуться в места своего временного/постоянного проживания и ждать организации чартерных рейсов”, – также заявили в посольстве.