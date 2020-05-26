По указанию завхоза школы в Петербурге закрасили граффити с Иосифом Бродским

26.05.2020, 0:15, Новости дня

В Петербурге закрасили граффити с портретом Иосифа Бродского.

“Urban-фреска” появилась в день 80-летия Бродского напротив дома его музея-квартиры “Полторы комнаты” – в доме Мурузи, где жил поэт. “Граффити-портрет Бродского появился напротив дома Мурузи. Кажется, у нас появилось отличное место для селфи”, – сообщили сотрудники музея в инстаграме.

Закрасить граффити поручила завхоз школы № 189, на территории которой оно появилось.

“Вы знаете, что в школе делать граффити нельзя? Ни вывешивать, ни развешивать, ни писать нельзя”, – пояснила завхоз изданию “Фонтанка”.

Автор граффити Олег Лукьянов на своей странице вконтакте процитировал строки Бродского: “Для нас квартира – это пожизненно, город – пожизненно, страна – пожизненно”, отметив, что в условиях самоизоляции слова поэта приобретают новый смысл.

“В день своего 80-летия Бродский вернулся на улицу Пестеля – смотрит прямо на свой балкон в доме, где жил в тех самых полутора комнатах и откуда уехал навсегда. Но поэты всегда возвращаются”, – написал Лукьянов.

В инстаграме музея отметили, что работа по стилистике напоминает граффити галереи “URBAN-фреска”.

24 мая 2020 года нобелевскому лауреату Иосифу Бродскому исполнилось бы 80 лет.

В день 80-летия Радио Свобода опубликовала видеозапись, сделанную журналистом и фотографом Наташей Шарымовой 24 мая 1990 года в квартире Бродского на Мортон-стрит в Нью-Йорке. Тридцать лет назад друзья поэта собрались, чтобы отпраздновать его пятидесятилетие.