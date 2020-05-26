 

По указанию завхоза школы в Петербурге закрасили граффити с Иосифом Бродским

26.05.2020, 0:15, Новости дня

Лодочные моторы Yamaha и TohatsuВ Петербурге закрасили граффити с портретом Иосифа Бродского. 

“Urban-фреска” появилась в день 80-летия Бродского напротив дома его музея-квартиры “Полторы комнаты” – в доме Мурузи, где жил поэт. “Граффити-портрет Бродского появился напротив дома Мурузи. Кажется, у нас появилось отличное место для селфи”, – сообщили сотрудники музея в инстаграме.

Закрасить граффити поручила завхоз школы № 189, на территории которой оно появилось.

“Вы знаете, что в школе делать граффити нельзя? Ни вывешивать, ни развешивать, ни писать нельзя”, – пояснила завхоз изданию “Фонтанка”.

Автор граффити Олег Лукьянов на своей странице вконтакте процитировал строки Бродского: “Для нас квартира – это пожизненно, город – пожизненно, страна – пожизненно”, отметив, что в условиях самоизоляции слова поэта приобретают новый смысл.

“В день своего 80-летия Бродский вернулся на улицу Пестеля – смотрит прямо на свой балкон в доме, где жил в тех самых полутора комнатах и откуда уехал навсегда. Но поэты всегда возвращаются”, – написал Лукьянов.

В инстаграме музея отметили, что работа по стилистике напоминает граффити галереи “URBAN-фреска”. 

24 мая 2020 года нобелевскому лауреату Иосифу Бродскому исполнилось бы 80 лет.

В день 80-летия Радио Свобода опубликовала видеозапись, сделанную журналистом и фотографом Наташей Шарымовой 24 мая 1990 года в квартире Бродского на Мортон-стрит в Нью-Йорке. Тридцать лет назад друзья поэта собрались, чтобы отпраздновать его пятидесятилетие. 

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.05 / В Минздраве рассказали о препарате, который помогает избежать тяжелого течения COVID

02.04 / Число заразившихся коронавирусом в РФ превысило 3,5 тыс. человек

21.04 / Пожар в жилом доме на Васильевском острове мог произойти из-за взрыва газа

30.03 / Из-за коронавируса три четверти жителей Земли стали чаще мыть руки

03.04 / Выплаты материальной помощи в США начнутся в середине апреля

13.04 / Байдена обвинили в сексуальных домогательствах

20.05 / Голикова рассказала, как РФ готовилась к приходу коронавиурса

16.05 / Легендарная гимнастка Ольга Корбут отмечает юбилей

08.05 / Политолог назвал мифом войну российских СМИ против Белоруссии

26.04 / В Херсонской области на карантин закрыли три населенных пункта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска