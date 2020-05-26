Мнение: В ЛНР отменили украинские обременения

26.05.2020, 0:06, Разное

В ЛНР отцепили еще один юридический крючок, еще связывавший народную республику с Украиной.

Правительство ЛНР сняло обременения на недвижимость, возникшие до 18 мая 2014 года

Правительство ЛНР признало недействительными обременения на недвижимость, возникшие до 18 мая 2014 года. Об этом сообщили в Министерстве юстиции ЛНР.

"Министерство юстиции Луганской Народной Республики сообщает, что в целях защиты государством имущественных прав граждан 19 мая 2020 года Правительством Луганской Народной Республики приняты постановления № 314/20 "О внесении изменений во Временное положение о порядке государственной регистрации прав на недвижимое имущество, их обременений и предоставления информации" и № 315/20 "О признании недействительными обременений прав на имущество в виде залога и иных обременений прав", – говорится в сообщении.

В Минюсте уточнили, что документы устанавливают "категории обременений прав на имущество, которые признаются недействительными на территории Луганской Народной Республики".

"Такими обременениями являются обременения, возникшие до принятия Конституции Луганской Народной Республики (до 18 мая 2014 года), в том числе на основании решений судов Украины, а также исполнительных документов, по которым органами государственной исполнительной службы Украины наложены обременения, в том числе государственная регистрация которых была проведена в соответствии с законодательством, действовавшим на момент их возникновения, по обязательствам перед государством Украина (государственными органами Украины), коммерческими и государственными банками Украины, а также финансовыми (кредитными) предприятиями, учреждениями и организациями Украины в отношении физических лиц, проживающих на территории Луганской Народной Республики, юридических лиц и физических лиц – предпринимателей, зарегистрированных в соответствии с законодательством Луганской Народной Республики", – проинформировали в Министерстве.

"Указанные обременения прав на недвижимое имущество признаны недействительными и исключены из Государственного реестра прав на недвижимое имущество и их обременений Луганской Народной Республики и не отображаются в информационных справках о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и их обременениях", – добавили в ведомстве.

Ранее начальник отдела государственной регистрации прав на недвижимое имущество, их обременений и технической инвентаризации департамента государственной регистрации Министерства юстиции ЛНР Максим Приходько сообщал, что обременения прав на недвижимое имущество, возникшие по обязательствам перед государственными и коммерческими учреждениями Украины, в Республике признаются недействительными

http://lug-info.com/news/one/pravitelstvo-lnr-snyalo-obremeneniya-na-nedvizhimost-voznikshie-do-18-maya-2014-goda-56531 – цинк

Фактически, юридическим образом отсекают целую группу имущественный претензий из украинского прошлого.

А помните как отдельные смешные люди рассказывали, что законы ЛНР фигня, Конституция ЛНР фигня. С интересом бы посмотрел на кого-то из этих людей, кто начнет реализовывать "обременение на имущество" ссылаясь на украинскогое законодательство.

А им, сюрприз, будут показывать ЛНРовские законы.

В целом шаг правильный, но как и многие правильные шаги, сильно запоздавший. Много еще таких крючков, которые надо отрубить, чтобы с концами.

PS. Также в ЛНР заявили, что ВСУшники уже 2 дня по серьезному перестали стрелять https://ria.ru/20200525/1571931842.html после того, как до этого по ним стало жестко прилетать в ответ.

Еще одна иллюстрация, что добрым словом и 122-мм чемоданом в окоп можно добиться большего, чем просто добрым словом.

PS2. Также стоит отметить, странную смерть в Луганском СИЗО бывшего командира танкового батальона "Август" Александра Костина, которого пытались протащить по сомнительному делу нацеленому на дискредитацию Мозгового.

Официально, якобы от сердечного приступа на фоне осложнений с сахарным диабетом. В луганских соц.сетях намекают на возможность убийства.

Почему таким обвинениям верят? Да потому что при Плотницком в СИЗО "покончил жизнь самоубийством" бывший премьер-министр ЛНР Цыпкалов, поэтому после этого любая смерть в СИЗО будет вызывать подозрение в злом умысле.

Поэтому выводы на тему того, от чего умер Костин, делать пока рано.

Костин был одним из немногих сохранившихся ЛНРовских "динозавров" 2014 года. Иные погибли, другие в России.

В 2014-2015 воевал и командовал как умел. Были конечно к нему претензии за Дебальцево (хотя спор о том, кто там больше был виноват в потерях, периодически вспыхивает до сих пор), но по отзывам знакомых, служивших и служащих до сих пор ЛНР, в целом он был нормальный мужик, который когда надо было, свое дело сделал.

Мир праху.