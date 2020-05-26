 

Против Медведчука откроют дело за госизмену, в Украине заработало метро. Главное за день

26.05.2020, 0:00, Новости дня

Офис генпрокурора обязали открыть дело против Медведчука

Печерский райсуд Киева обязал Офис генпрокурора зарегистрировать уголовное производство по факту возможной госизмены в отношении депутатов из “Оппозиционной платформы – За жизнь”, в том числе главы партии Виктора Медведчука, в связи с поездками в Россию и встречами с российскими властями, сообщила нардеп от фракции “Голос” Соломия Бобровская.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 25 мая общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 21 245 человек (из них 259 – за последние сутки), 623 человека умерли (+6), 7234 выздоровели (+126). Максимальное количество заболевших зарегистрировано в Киеве (2652), Черновицкой (3083) и Киевской (1437) областях. 

Суточный прирост заболевших – самый низкий с 8 апреля (тогда было 224). Кроме того, 25 мая зафиксировано и самое низкое количество летальных исходов за полтора месяца (13 апреля было зарегистрировано пять связанных с COVID-19 смертей).

Метро снова работает

В трех украинских городах – Киеве, Харькове и Днепре – 25 мая заработали метрополитены после более чем двухмесячного простоя. Украинские подземки работают с некоторыми ограничениями из-за продолжающейся пандемии коронавируса: в частности, все пассажиры должны быть в масках; граждан с симптомами ОРЗ или с температурой в транспорт не пустят. Также в метро должна соблюдаться норма о дистанцировании, в случае если пассажиров слишком много, вход в подземку могут ограничить или закрыть.

Украина ждет денег от МВФ

Украина может получить первый транш кредита от Международного валютного фонда в размере $1,9 млрд в конце мая или начале июня, выяснили “Українські новини”.

Агентство также ознакомилось с условиями дальнейшего сотрудничества между Украиной и Фондом. В меморандуме перечислены необходимые действия украинских властей по энергетическому, банковско-финансовому, фискальному, судебному и антивирусному направлениям. Опрошенные агентством эксперты считают, что “ни один из пунктов не выглядит проблемным для выполнения”. “Условия абсолютно нормальные и никаких проблемных нет”, – сказал один из собеседников “Українських новин”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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