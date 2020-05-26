 

“Приятно быть вне дома”. Байден впервые за два месяца появился на публике

26.05.2020, 0:00, Новости дня

Бывший вице-президент США Джо Байден 25 мая принял участие в публичном мероприятия впервые с середины марта, пишет The Hill.

Байден возложил цветы к памятнику ветеранам в Уилмингтоне (штат Делавэр) по случаю Дня поминовения (национальный день памяти в США, посвященный погибшим американским военнослужащим) в сопровождении жены Джилл Байден.

Экс-вице-президент заявил, что ему приятно находиться вне дома, пишет Reuters.

Как отмечает агентство, с середины марта Байден, вероятный кандидат в президенты от Демократической партии, не покидал резиденцию в Уилмингтоне. Последние публичные мероприятия, в которых он участвовал, – телевизионные дебаты в Вашингтоне, состоявшиеся 15 марта.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось более 5,46 млн человек, из них более 346 тыс. умерли, более 2,19 млн вылечились.

В США, по данным Reuters, коронавирус подтвержден у 1 659 411 человек, 97 802 из них скончались.

Выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года. Главными соперниками станут Байден (хотя Демократическая партия пока не выдвинула его официально, все потенциальные соперники уже выбыли из гонки) и действующий президент США Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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