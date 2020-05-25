Байден впервые за долгое время появился на публике

25.05.2020, 23:55, Новости дня

НЬЮ-КАСЛ, ДЕЛАВЭР —

Бывший вице-президент и вероятный кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден в понедельник впервые после 10-недельного карантина покинул свой дом в Делавэре, посетив мемориал ветеранам по случаю Дня поминовения.

Байден и его супруга Джилл возложили венок к мемориалу ветеранам Второй мировой и Корейской войн.

«Так приятно выйти из дома», – сказал Байден журналистам. Сохраняя дистанцию и не снимая с лица маску, он поприветствовал ветеранов и поблагодарил их за службу стране.

В последние месяцы Байден проводил предвыборные мероприятия в режиме онлайн, не покидая своего дома в Уилмингтоне.

Президент Дональд Трамп, хотя и ограничил свои передвижения в связи с пандемией, в последние недели стал все чаще покидать Белый дом и побывал в ряде ключевых «колеблющихся» штатов – Аризоне, Мичигане и Пенсильвании.

В минувшие выходные Трамп впервые с момента провозглашения чрезвычайного положения сыграл в гольф, что вызвало критику со стороны Байдена и ряда других фигур.

«Президентство – это не только писать твиты из своего гольф-мобиля», – заявил в воскресенье Байден в «Твиттере».

Хотя некоторые сторонники Байдена и спонсоры его предвыборной кампании беспокоились по поводу того, что он не появляется на публике, в опросах демократ опережает Трампа, чьи рейтинги опустились из-за его реакции на кризис в сфере здравоохранения.

В интервью WKOW-TV, которое вышло в эфир в воскресенье, Байден отметил, что пребывание в самоизоляции пошло ему на пользу: «Пока что чем больше он появляется на публике, тем выше мои показатели в опросах из-за того, что он делает и говорит».

В последний раз Байден выступал вживую на пресс-конференции в Уилмингтоне 12 марта, а 15 марта принял участие в дебатах в телестудии в Вашингтоне.

Его онлайн-кампания не всегда шла гладко. В пятницу в интервью радиостанции Байден сказал, что избиратели-афроамериканцы, которые не могут сделать выбор между ним и Трампом, «не настоящие афроамериканцы». Впоследствии он извинился за это высказывание, вызвавшее бурю возмущения в соцсетях. Предвыборный штаб Трампа назвал этот комментарий доказательством того, что Байден принимает поддержку афроамериканской общины как должное.

Трамп по случаю Дня поминовения возложил венок на Арлингтонском национальном кладбище в Вирджинии и посетил исторический форт в Балтиморе.