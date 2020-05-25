USCIS запросила у Конгресса помощь в размере 1,2 млрд долларов

25.05.2020, 23:55, Новости дня

За последние два месяца иммиграция в США почти остановилась. Администрация Трампа закрыла офисы Службы гражданства и иммиграции, консульства за границей, а также границы с Канадой и Мексикой и ввела 60-дневный запрет на выдачу новых грин-карт. В президентской декларации от 22 апреля среди прочего говорится, что решения о выдаче грин-карт, на которые заявители подавали за пределами США, откладываются на 60 дней; выдача иммиграционных виз приостанавливается на 60 дней; положения декларации не распространяются на получение виз, поданных в США; декларация не касается виз для иммигрантов-инвесторов.

Джессика Вон (Jessica Vaughan) – директор политических исследований Центра миграционных исследований – отмечает, что за декларацией президента стоит нынешняя ситуация в экономике, и он стремится защитить американский рынок труда.

«Президент прекратил трудоустройство, основанное на иммиграционных визах и грин-картах из-за пандемии, вызвавшей экономический кризис в Соединенных Штатах и за рубежом. В США десятки миллионов американцев находятся без работы. Президент понимает, что новым иммигрантам будет очень трудно найти работу. Так же, они будут составлять конкуренцию для американских граждан, которые не имеют работы», – заявила она в интервью Русской службе «Голоса Америки».

По мнению эксперта американского Института миграционной политики Сары Пирс (Sarah Pierce), президент Трамп регулярно обращается к теме иммиграции, чтобы еще больше сплотить свою электоральную базу.

«США продолжают депортировать граждан других стран, потому что это важный политический вопрос для президента, хотя мы знаем, что при этом мы депортируем и коронавирус. На самом деле президентская декларация не имеет большого значения. В соответствии с законами США об иммиграции, те грин-карты, которые не выданы, будут перераспределены или в этом году или в следующем среди других соискателей. Декларация несет больше политическую выгоду, нежели практическую», – отметила она.

Служба гражданства и иммиграции США, запросившая финансовую помощь у Конгресса, не обнародовала данные о том, сколько заявок на получение виз было получено с начала пандемии. Вместе с тем в ведомстве признают, что, их количество сокращается. Последние доступные данные – с октября 2019 года по декабрь 2019 – продемонстрировали небольшой всплеск количества визовых заявок.

«Во время пандемии агентством была приостановлены обработка многих петиций, а также личное общение с заявителями. Бюджет Службы гражданства и иммиграции в том числе пополняется и за счет визовых сборов. Правда, есть одна любопытная деталь в обращении к Конгрессу. Она состоит в том, что с начала работы администрации Трампа агентство получает меньше заявок на получение виз – их количество уменьшилось почти на 900000. Так что их бюджет уже находился в кризисном состоянии на протяжении долгого времени. Было несложно предугадать, что они обратятся к Конгрессу за помощью», – подчеркнула Сара Пирс.

Джессика Вон отмечает, что нехватка средств связана также и с решениями, принятыми предыдущей администрацией в сфере иммиграционной политики.

«Дефицит бюджета также объясняется тем, что предыдущие администрации разрешали людям получать визы, не оплачивая их полную стоимость. USCIS – это федеральное агентство, которое взымает деньги за предоставление услуг. Все их доходы, за одним небольшим исключением, составляют сборы при подаче документов на получение иммиграционных виз: грин-карта, гражданство или временная виза. Во времена администрации Обамы, соискателям иммиграционных виз в рамках программы DACA было разрешено заплатить половину суммы сбора. Просители убежища получают свои визы бесплатно. США столкнулись с сотнями тысяч петиций о предоставлении убежища от людей, прибывавших на юго-западную границу во время иммиграционного кризиса в последние несколько лет», – отметила Джессика Вон.

Она добавляет, что совокупность факторов привела к тому, что у USCIS начали заканчиваться деньги.

«Служба гражданства и иммиграции не может повысить визовые сборы в одностороннем порядке. Необходимо получить разрешение Конгресса», – объясняет директор политических исследований Центра миграционных исследований.

Президентская декларация не означает, что иммиграция в США будет полностью остановлена, добавляет Джессика Вон.

«У президента нет никакого интереса или желания полностью остановить иммиграцию в Соединенные Штаты. Он много говорит о том, как он хочет реформировать систему, чтобы она стала лучше и служила нашей стране и нашей экономике. Он считает, что есть вещи, которые необходимо изменить. Например, он хочет снизить иммиграцию на основании семейных связей и сделать акцент на трудовой иммиграцию квалифицированных рабочих. Маловероятно, что Конгресс радикально изменит иммиграционную систему, что приведет или к увеличению, или к уменьшению числа иммигрантов, прибывающих в США в обозримом будущем».

Эксперты отмечают, что и президентская декларация, и нехватка финансирования Службы гражданства и иммиграции не остановят иммиграцию в Соединенные Штаты, а лишь значительно замедлят ее.