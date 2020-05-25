Небензя оценил влияние разногласий между США и Китаем на работу СБ ООН

25.05.2020, 23:48, Новости дня

Невозможность принять в Совете Безопасности (СБ) ООН резолюцию по мерам в связи с распространением коронавируса демонстрирует влияние разногласий между США и Китаем на работу этой структуры, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Небензя отметил, что антикитайская риторика из-за пандемии в США «перекрывает, наверное, по степени то, что происходило [в Соединенных Штатах] в отношении нас (России) на протяжении последних двух лет», передает ТАСС.

«У нас в Совбезе квинтэссенцией этих противоречий, заложником этих противоречий [между США и Китаем] стала резолюция по коронавирусу, которую мы уже безуспешно согласовывали два месяца. Вернее, мы ее согласовали успешно, недели три назад были готовы принять, хотели принять, но в последний момент американцы нарушили так называемую процедуру умолчания, сказав, что их не устраивает даже не упоминание – намек на ВОЗ, который в тексте резолюции разглядеть трудно даже под лупой», – сообщил дипломат в интервью передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия-1».

Постоянный представитель РФ при ООН отметил, что, несмотря на апелляции авторов резолюции к разуму, преодолеть разногласия пока не удается. Создавшееся противоречие, по его словам, является «наглядным примером того, что происходит между двумя странами».

«Таким образом, нашла коса на камень, а «ВОЗ и ныне там» стало новой фигурой речи», – сообщил Небензя.

Также дипломат сообщил, что в целом сложившаяся из-за коронавируса ситуация продолжает создавать проблемы для работы Совбеза ООН. «Например, у нас грядут выборы членов Совета Безопасности, новых непостоянных членов. <…> Идут бурные дебаты, как это будет происходить, начиная от абсурдных предложений сделать это по форме проезда через «Макдоналдс» с опусканием бюллетеня в ящичек человеку, стоящему на пути. Но я думаю, что разум восторжествует и мы найдем достаточно адекватный способ голосования, голосования личного, голосования в стенах ООН, естественно, с учетом непростых, прежде всего эпидемических, условий, которые сейчас сложились», – отметил Небензя.

Напомним, в начале апреля ГА ООН приняла резолюцию по «глобальной солидарности» против коронавируса, в которой не рассматриваются вопросы санкций и военных конфликтов. При этом ряд стран сорвали консенсусное принятие Генассамблеей ООН российского проекта резолюции по борьбе с коронавирусом.