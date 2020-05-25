В Москве за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом

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25.05.2020, 23:48, Новости дня

В Москве за минувшие сутки умерли 76 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 76 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – приводит сообщение штаба ТАСС.

Общее число умерших с подтвержденным результатом теста на коронавирус в столице достигло 2110 человек.

Днем ранее в Москве умер 41 пациент с коронавирусом. Это самый низкий показатель с 7 мая, когда за сутки умерли 39 человек.

Напомним, в минувшую пятницу российский лидер Владимир Путин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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