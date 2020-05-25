 

Китайские хедж-фонды делают ставку на рост цен на нефть

25.05.2020, 23:42, Новости дня

Малоизвестные китайские хедж-фонды делают большие ставки на восстановлении цен на нефть, скупая нефтяные фьючерсы, торгуемые на Шанхайской бирже в юанях. Из-за этого хранилища могут быть заполнены до предела уже к концу следующего месяца, сообщает Reuters.

Согласно источникам Reuters инвесторы делают ставку на рост цен на нефть с начала апреля, что стало причиной роста фьючерсов на нефть, торгуемых на Шанхайской бирже в юанях, выше международных марок нефти Brent и WTI.

Рост цен в Шанхае заставил крупные китайские государственные нефтяные компании, в том числе PetroChina и Sinopec, поставлять нефть по фьючерсным контрактам на нефть. В результате хранилища заполнятся почти до предела уже к концу июня.

За последние два месяца емкость хранилищ выросла вдвое, до 57 миллионов баррелей. Ожидается, что в хранилища будет поставлено по меньшей мере 50 миллионов баррелей нефти.

С апреля китайские инвесторы делают ставку на восстановление цен на нефть. Согласно источникам Reuters так называемые инвесторы-отшельники будут удерживать цены на нефть, пока структура рынка не придет в контанго.

Однако в прошлом месяце розничные китайские инвесторы испытали шок на фоне отрицательных цен на WTI, инвестировав в связанный с нефтью фьючерсный продукт китайского банка. Крупнейший кредитор в стране, Банк Китая, продавал структурный инвестиционный продукт розничным инвесторам, связанным с международными фьючерсными контрактами, включая WTI и Brent. Но последствия отрицательных цен на WTI ощутили на себе все, даже розничные инвесторы, которые не могли напрямую инвестировать в международные фьючерсные рынки нефти.

 



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