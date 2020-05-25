Совбез ООН впервые услышал голос настоящих крымчан

25.05.2020, 23:42, Новости дня

Жители Крыма впервые получили трибуну ООН. Их туда очень долго не пускали. Они осознанно пришли на референдум и сделали свой выбор — быть частью России. Украина, Британия, США и Эстония отказались участвовать в заседании по формуле Арриа. Постпред РФ при ООН Василий Небензя рассказал в прямом эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым", насколько значительным является этот прорыв, при котором крымчане смогли донести свою точку зрения.

По словам Небензи, формула Арриа – это формат заседания под эгидой Совбеза ООН. Он был изобретен в 1992 году тогдашним венесуэльским постпредом Диего Арриа и получил имя в честь него. Поначалу это было неформальное, неофициальное, даже почти конфиденциальное заседание, где с трибуны выступали те представители гражданского общества, которые по тем или иным причинам не могли выступить на Совете Безопасности. Впоследствии формула Арриа трансформировалась. Сейчас это заседание практически по любой теме, которую член СБ желает обсудить. В нем могут принимать участие все страны-члены ООН. Формула уже не носит конфиденциального характера, но проводится вне рамок заседания СБ.

"Встречи по формуле Арриа организуются нашими западными партнерами Украины по вопросу о Крыме. Последнее заседание состоялось 6 марта. Мы предлагали пригласить на него в качестве выступающих представителей Крыма. Нам было отказано. Тогда мы решили провести собственное заседание, где дали трибуну жителям Крыма, чтобы они рассказали о реальной ситуации в Крыму", — пояснил постпред РФ при ООН.

По мнению Василия Небензи, это заседание не перевернуло сознание и представление наших партнеров об оккупации и агрессии, они по-прежнему живут в этой парадигме: "Они не знают и не хотят слышать о том, что реально происходит на полуострове. Однако и недооценивать этого не надо. Впервые трибуну ООН получили жители Крыма, которые высказали свое отношение к происходящему. Действительно, много сюрреального происходит вокруг Крыма, как и вокруг отношений Украины с Россией. И проблемы наших отношений начались не 2014 году, а гораздо раньше".

Говорить о том, что со сменой власти в Киеве что-то изменилось во внешней политике Украины, было бы наивным, считает постпред. "Более того, у нас складывается впечатление, что единственным приоритетом украинской внешней политики является противодействие РФ во всех возможных формах", — подчеркнул Небензя.

"Сейчас американцы пытаются найти нового козла отпущения в лице Китая. Антикитайская риторика США перекрывает по степени то, что происходило в отношении РФ на протяжении последних двух лет. Китай – это не та страна, которая будет молчать. Они долго запрягают, но потом могут быстро поехать. У нас в Совете Безопасности квинтэссенцией и заложником всех этих противоречий стала резолюция по коронавирусу, которую мы согласовываем вот уже два месяца", — заключил политик.