 

Тренера бойца ММА Исмаилова задержали по подозрению в организации убийства

25.05.2020, 23:42, Новости дня

Заслуженный тренер РФ Владимир Осия задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в организации убийства. 35-летний специалист является наставником известного бойца смешанных единоборства Магомеда Исмаилова, с которым работает более десяти лет.

О задержании Осии стало известно Sports.ru. Что конкретно вменяется в вину российскому тренеру, выяснить пока не удалось.

Помимо Исмаилова Осия также тренирует чемпиона мира по ММА 2017 года Анатолия Малыхина и чемпиона мира по ушу-саньда Али Абдулхаликова.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.05 / США ввели новые санкции против Ирана

14.05 / Западные издания сообщили о занижении смертности от COVID-19 в РФ. Захарова требует опровержений

18.05 / Клуб «Эльбрус» организовал онлайн-встречу с финалистами «Лидеров России»

04.04 / Футболист “Спартака” Шюррле может перейти в “Бешикташ”

18.04 / Митрополит Иларион приравнял инопланетян к бесам

08.04 / Мнения: Настало время вцепиться в социальные нормы

18.05 / Тверские школьники снимут фильм о судьбах жителей Верхневолжья

01.05 / Бразилия обогнала Китай по числу выявленных случаев заражения коронавирусом

21.05 / В США арестовали бывшего спецназовца и его сына по делу о побеге бывшего главы Nissan из Японии в Ливан

04.04 / Нарушитель карантина был убит в перестрелке с полицией в Боготе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска