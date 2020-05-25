Тренера бойца ММА Исмаилова задержали по подозрению в организации убийства

25.05.2020, 23:42, Новости дня

Заслуженный тренер РФ Владимир Осия задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в организации убийства. 35-летний специалист является наставником известного бойца смешанных единоборства Магомеда Исмаилова, с которым работает более десяти лет.

О задержании Осии стало известно Sports.ru. Что конкретно вменяется в вину российскому тренеру, выяснить пока не удалось.

Помимо Исмаилова Осия также тренирует чемпиона мира по ММА 2017 года Анатолия Малыхина и чемпиона мира по ушу-саньда Али Абдулхаликова.