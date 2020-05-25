Белковый завтрак поможет избежать переедания в течение дня

25.05.2020, 23:35, Новости дня

Во время нового исследования обнаружилось, что завтрак с высоким содержанием белка способен снизить тягу к сладким и соленым продуктам.

Обнаружилось, что белковые продукты увеличивают выработку дофамина. Это вещество выделяется мозгом и вызывает чувство удовольствия и удовлетворения. Такой процесс приводит к снижению потребления пищи, что очень полезно для людей с избыточным весом.

Во время эксперимента ученые отобрали несколько девушек, которые страдают от ожирения, и поделили их на группы. Обнаружилось, что те испытуемые, которые не пропускали завтрак, продемонстрировали снижение тяги к сладкой и соленой пище. У девушек, которые употребляли высокобелковый завтрак, наблюдалось большее снижение аппетита после еды.