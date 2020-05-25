Археологи рассказали, почему мозг человека, который умер в V веке до нашей эры, смог сохраниться

25.05.2020, 23:35, Новости дня

Возле британской деревни Хеслингтон тысячи лет назад умер человек, от которого остались только кости и небольшой фрагмент мозга.

Исследования показали, что мужчина умер между 673 и 482 годом до нашей эры. Ученые предполагают, что смерть могла наступить в результате перелома позвоночника, но точно это выяснить невозможно. Во время изучения черепа специалисты обнаружили в нем хорошо сохранившийся небольшой фрагмент мозга. Чтобы выяснить, что именно позволило ему сохраниться, учеными были изучены его белки.

По мнению ученых, мозг мог остаться невредимым благодаря химическому веществу, блокирующему разрушительные ферменты протеазы, которые активизируются после смерти.