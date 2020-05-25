Мнение: Механик Гаврилов

25.05.2020, 23:20, Разное

“Любимая женщина механика Гаврилова” – старый странный фильм Петра Тодоровского с Людмилой Гурченко в главной роли.

Фильм о печорине, собственно – о Гаврилове. Но Гаврилов появляется в фильме только в самом конце, на пару минут и не говорит ни слова.

Весь фильм влюбленная в него женщина мечтает о нем, говорит о нем, ждет его возле ЗАГСа и ищет его по всему городу.

Особенная, необычная конструкция фильма – сама по себе крючок. Немного затянутый в начале крючок, усыпляющий внимание, но сильный и острый в финале.

Героиня Гурченко, Рита, рассказывает всем, как хорош ее Гаврилов. Всем, кого встречает, знакомым и незнакомым.

Она выглядит дурой в глазах зрителей, потому что ждет явно сбежавшего мужика.

Но печорины никуда не сбегают.

Если они не хотят иметь дело с женщиной, они говорят прямо и честно.

Сбегают в окно онегины, обычно онежьи онегины от женщин-Штурманов.

А с печориными даже женщины-Штурманы становятся тихими.

Поэтому Рита права, что ждет Гаврилова и в конце оказывается вознаграждена.

Весь фильм герой отсутствует по типично печоринской причине, он подрался с кем-то ведущим себя неприлично и вызывающе, и загремел в милицию. В финале фильма его привозят на пару минут и он говорит с любимой женщиной через стекло.

А его женщина весь фильм ходит по городу, ждет его и до последней минуты веря, что он придет.

Как настоящая рапунцель она пару раз совершает попытку переметнуться на кого-то, с горя.

Общается со старым любовником, но он не Гаврилов.

Знакомится с новым чуваком, но в нем нет ничего от Гаврилова.

Вспоминает о мужике из своей френдзоны, сидящем там семь лет и мечтающим на ней жениться. Но он вызывает в ней только слезы и женскую арию Мертвого Жука: “Паша, ты хороший, а я очень-очень плохая”.

Единственный кто нравится ей, похожестью своей на Гаврилова, это парень с Кавказа, укравший у ЗАГСа невесту. Ну как укравший? Она обалдела от счастья, увидев его. И с криками% “Аааа, Резо!” кинулась ему на шею, сбежав вместе с ним от обалдевшего жениха.

Понятно, что Резо – тоже печорин как и Гаврилов?

Обращали внимание, насколько все типы укладываются в общие описания?

Знакомство Риты и Гаврилова: увидела и поняла, что это ОН. И дальше моментальное сближение.

Друзья, кто смотрел этот фильм?