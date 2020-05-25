Мнение: Премьер обнадежил

25.05.2020, 23:15, Разное

Хорошая новость! Вылечившийся от коронавиурса премьер-министр Михаил Мишустин призвал россиян воздержаться от туристических поездок за границу.

Так и сказал переболевший премьер. Дословно: «Мы помним, что коронавирусная инфекция была ввезена из-за границы, поэтому мы считаем целесообразным воздержаться от туристических поездок за рубеж».

И это хорошая новость! И вот почему.

Мишустин мог просто запретить. Подписать постановление правительства о приостановлении работы пограничных и таможенных постов, например…. На месячишко. Потом – до конца лета, а там – как получится….

Но Мушустин не стал запрещать покидать Россию. Может, переболев коронавирусом, начал догадываться, что эта зараза не так уж и убийственно страшна?

В общем, обнадега! Не теряю надежды в октябре вылететь в Турцию и выйти в море под парусами. Как в сентбяре 2017-го…