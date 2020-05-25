Мнение: Видеолекции по Древнему Египту

25.05.2020, 23:10, Разное

Вот египтологии у меня не бывает. Так что вот пусть будет чужая подробная 2-хчасовая видеолекция:

Виктор Солкин: "Образ царицы Клеопатры VII вошел в мировую культуру, как эталон таинственной притягательности, коварства и искушения. Какой на самом деле была та, которую боготворили не только египтяне и греки, но и сам Юлий Цезарь? Была ли Клеопатра соблазнительницей, которую воспел Голливуд, или же ярким политическим деятелем, шедшим на всё ради своих целей? Что говорили о Клеопатре и ее исключительном уме современники? Была ли царица красива, или же это – только часть легенды? Мы многое узнаем о том, каким был эллинистический Египет, увидим поразительные шедевры искусства, погрузимся в придворные тайны Александрии – города, значительная часть которого сегодня лежит под водами Средиземного моря.

По многочисленным просьбам – всем в подарок моя лекция, записанная в декабре 2019 г. в Библиотеке имени М.А. Волошина ЦБС ЦАО.

Ссылка на весь его канал на ютубе.