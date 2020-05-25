Мнение: Музей на скважине, зелёный коронавирус и сбор клубники

25.05.2020, 23:06, Разное

1. Россия богата на уникальные заброшенные объекты, которые можно превратить в интереснейшие музеи и туристические места. Постепенно некоторые такие объекты спасают из небытия и начинают использовать для развития региона. В Мурманске, например, решили заняться самой глубокой скважиной в мире:

https://tass.ru/obschestvo/8520227

Кольскую сверхглубокую скважину в Печенгском районе Мурманской области, закрытую после нескольких аварий, намерены сделать туристическим объектом и передать в федеральную собственность. <…>

Кольская сверхглубокая скважина была одним из самых уникальных технологических объектов Советского Союза. Эта скважина занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая глубокая горная выработка в мире, ее глубина составляет 12 тыс. 261 м. Расположена она в 150 км от Мурманска в Печенгском районе, недалеко от границы с Норвегией. Бурение скважины началось в 1970 году, а прекратилось в 1994 году после нескольких аварий.

Печально, конечно, что этот научный проект умер в 1990-е, как и многие другие проекты, доставшиеся нам в наследство от СССР. С другой стороны, если бы ещё в советские времена задумались о том, чтобы сделать скважину доступной для широкого посещения, может быть, всё сложилось бы иначе. Увы, туризмом в СССР дела обстояли не блестяще.

2. Ситуативный союзник Греты Тунберг, коронавирус, всего за несколько месяцев добился того, чего зелёные борцы с глобальным потеплением не могли достичь за десятилетия забастовок, прогулов школы и прочих экологических акций:

https://lenta.ru/news/2020/05/20/emissions/

Ученые Стэнфордского Университета (США) и Университета Восточной Англии (Великобритания) выяснили, что пандемия COVID-19 способствовала значительному снижению выбросов углекислого газа в атмосферу, что поможет сдержать темпы глобального потепления и наступление климатической катастрофы. Однако положительный эффект не сохранится долго. Статья, раскрывающая влияние карантина на изменение климата, опубликована в журнале Nature Climate Change.

Ежедневные выбросы углерода по всему миру сократились к началу апреля 2020 года примерно на 17 процентов (на 17 миллионов тонн углекислого газа) по сравнению со средним уровнем 2019 года, опустившись до показателей 2006 года. В некоторых странах они снизились на 26 процентов. По оценкам ученых, если мир вернется к прежнему уровню выбросов к середине июня, то общегодовое снижение составит четыре процента. В случае же сохранения ограничений до конца года этот показатель составит семь процентов.

Основной вклад (43 процента) в снижение выбросов был сделан за счет уменьшения пользования наземным транспортом. На промышленность и производство электроэнергии приходится еще 43 процента сокращенных выбросов. На авиацию, которая сильно пострадала от мер по сдерживанию пандемии, приходится лишь 10 процентов.

Скорее всего, экологический триумф коронавируса продлится недолго. Однако эпидемия успела показать человечеству, что за счёт перехода на удалённую работу можно заметно сократить поездки на транспорте и, соответственно, выбросы в атмосферу.

3. Великобритания вот-вот начнёт воровать идеи у СССР. Студентов и безработных британцы намерены отправлять на поля для сбора овощей и фруктов. Пока что это дело добровольное, и заманивают людей не грязной картошкой, а вкусной клубничкой… но как знать, что будет дальше:

https://lenta.ru/news/2020/05/20/pole/

Правительство Великобритании отправит студентов и безработных на сезонный сбор клубники, а также фруктов и овощей. Обращение с просьбой поучаствовать в сборе урожая размещено на сайте правительства Соединенного Королевства.

Власти решили поддержать фермеров и сельхозпроизводителей и запустили веб-сайт «Выбор для Британии». Все желающие могут оставить там заявку и отправиться на поля.

«Уверен, что британские рабочие и студенты воспользуются возможностью прокормить Великобританию и помочь экономике в эти сложные времена. Правительство, промышленность и рабочие спасут шотландскую клубнику и другие наши вкусные продукты», — сказал министр по делам Шотландии Алистер Джек.

Власти Великобритании подтвердили, что те, кто был уволен с работы из-за коронавируса, могут взять на себя эту сезонную работу, продолжая получать 80 процентов своей зарплаты от правительства.