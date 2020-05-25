Роспотребнадзор анонсировал продление масочного режима еще на два месяца

25.05.2020, 23:05, Разное

Масочный режим, введенный для профилактики распространения коронавируса, нужно будет соблюдать как минимум еще два месяца. Об этом, как передает ТАСС, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге, посвященном перспективам восстановления туристической отрасли.

«Главное, что нужно помнить — что в любом случае нужно будет соблюдать требования, и скорее всего, если мы говорим о ближайшем месяце или двух, то масочный режим нам придется соблюдать», — рассказала Попова.

Она также добавила, что вирус «останется с нами» надолго и россиянам придется привыкнуть к новым санитарным правилам и ограничениям. Обязательный масочный режим ранее ввели многие российские регионы. В том числе, носить медицинские маски и перчатки должны жители Москвы и Подмосковья в транспорте, при посещении магазинов и других общественных мест. За нарушение режима гражданам грозит штраф в четыре тысячи рублей.

Попова также напомнила, что сейчас крайне нежелательно выезжать за рубеж, а тем, кто вернулся из-за границы, необходимо соблюдать карантин. Она объяснила это тем, что несмотря на снижение числа заболевших во многих странах Европы и Азии, в Южной Америке и Африке ситуация остается тревожной.

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