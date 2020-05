Мнение: Fuck the economy! (c) Инфантилы правят миром

25.05.2020

В телеграм-канале со странным названием “Высокая порта” размышления на крайне интересную и актуальную тему – грех не перепостить.

“Долго не мог понять одну вещь. В западных странах заметен возрастной перекос в отношении к карантину – люди старшего возраста склонны считать, что с ним пора завязывать, а молодежь выступает за войну с коронавирусом до победного конца. “Fuck the economy, we are saving lives”.

Казалось бы – парадокс: ведь для стариков инфекция по настоящему опасна, а молодые скорее всего перенесут ее без симптомов. Неужели все молодое поколение – сплошь альтруисты, которые заботятся о жизнях пожилых в десять раз больше самих пожилых?

А потом до меня дошло – дело тут вовсе не в альтруизме молодежи, а в ее запредельном инфантилизме. Старики еще помнят, что такое нищета, а потому в массе своей предпочитают потенциальный риск смерти гарантированному экономическому коллапсу. А западная молодежь с нищетой не только не сталкивалась, но и в 95% случаев никогда ее не наблюдала.

В картине мира молодых булки растут на деревьях, а экономика – это всего лишь ряд циферок на экране. С их точки зрения, экономический коллапс и нищета, которую он за собой повлечет – совершенно абстрактная штука, которая никак не соотносится с их реальным жизненным опытом и которая, как они уверены, никогда их не коснется.

В общем, если человек утверждает, что ради той или иной цели, он готов “пожертвовать всем”, в 90% случаев это означает его абсолютную уверенность в том, что на самом деле жертвовать ничем не придется”.

В общем, инфантилы правят миром. И это, по всей видимости, действительно факт. Я бы только, пожалуй, уточнил, что в российском случае инфантилизм связан еще и с непрекращающимся совком: совок ведь в принципе никогда не предполагал того, что человек может быть взрослым, наоборот – с любой “взрослостью” он отчаянно боролся. Взрослые, сами за себя отвечающие люди всеми силами преследовались “родной советской властью” и по возможности изымались из социума, чтобы “не давали дурной пример”. А вырастали совки – безответственные, милые, беспомощные люди, которым всю жизнь не более 12 лет. В совке даже до подросткового возраста мало кто доходил. Оттого и такая милота, связанная с “образом СССР”, и знаменитая фраза “в СССР секса нет”. Какой в 12 лет секс?

Заметим, что и в современном обществе, как давно уже бьют тревогу многие социологи, секс понемногу исчезает.