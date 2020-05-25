Мнение: Спасение утопающих

25.05.2020, 22:54, Разное

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что, возвращаясь в Россию, люди должны будут изолироваться на две недели за свой счет. "Даже если вы рискнули, даже если вы уехали, возвращаясь в родную страну, вы вынуждены будете две недели за свой счет быть изолированными, для того чтобы не нанести вреда окружающим людям, близким вам людям", – сказала она на брифинге в правительстве.

Это полный, тотальный отказ государства от ключевого и основополагающего функционала, для чего оно, собственно, и необходимо людям. Если в чрезвычайной ситуации государство категорически отказывается от того, чтобы взять на себя ответственность за людей, то зачем оно вообще такое? Раздавать указания и штрафовать?

Подобный подход – полная деградация всей сегодняшней системы управления, окончательно утратившей суть и смысл своего существования. Государство в России живет исключительно ради себя самого, превратившись в "вещь в себе". Ценность такого государства для народа равна нулю, а с учетом вреда, которое нынешние правители наносят народу страны и его будущему, эта ценность становится даже отрицательной.