На территории ТЭЦ в Москве произошло возгорание

25.05.2020, 22:53, Новости дня

Трансформатор загорелся на территории ТЭЦ на юге Москвы, сообщили экстренные службы.

«Востряковский проезд, 10. Загорание на территории ТЭЦ. Службы города на месте», – приводит сообщение экстренных служб РИА «Новости».

Там также уточнили, что площадь возгорания достигла 50 квадратных метров.

В «Мосэнерго» заверили, что электроснабжение потребителей из-за возгорания уличного трансформатора собственных нужд (ТСН-65) на ТЭЦ-26 в Москве не нарушено, в результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, в июле 2019 года из трубы, подающей газ под высоким давлением на ТЭЦ-27 в Мытищах, произошел выброс газа, начался пожар, который распространился на соседние здания. В результате происшествия погиб один человек, еще 14 пострадали.

После пожара на ТЭЦ СК возбудил уголовное дело из-за нарушений требований безопасности и защищенности объектов ТЭК.