 

Мнение: И рыбку съесть, и… ну, вы поняли

25.05.2020, 22:45, Разное

Перебежчиков нигде не любят. Ну а чего тут любить, если вчера ты сидел на одном стуле, запевая дифирамбы либерализму и ратуя за человеческие права и свободы, а сегодня, как по маслу, съезжаешь в котёл своих главных идеологических противников.

Не всегда понятны мотивы таких действий, особенно когда дело касается людей публичных — они же существуют на этом свете, как на ладони: общественный микроскоп, под который они ежедневно ложатся добровольно и с удовольствием, не прощает таких грубых ошибок.

Есть в Питере такой оппозиционный политик Борис Вишневский, на первый взгляд, вроде бы уважаемый «яблочник», — но это только на первый.

Вишневского не раз ловили на двойственном отношении к местным властям, а главным маркером его попытки усидеть на двух стульях одновременно стала давняя дружба с единороссом, стоящим во главе питерского ЗакСа — Вячеславом Макаровым.

Последний, кстати, фигура тоже довольно спорная: на волне пандемии коронавируса Макаров, судя по всему, хочет незаметно, но достаточно жестко подсидеть тамошнего губернатора. И, как оказалось, одну из ключевых ролей в этом процессе играет Вишневский.

То ли по старой дружбе, то ли из-за чего-то еще, две разительно отличающиеся фигуры питерского политического ландшафта корпят над тем, чтобы вотум недоверия Беглову все же был объявлен. Об этом сам Вишневский достаточно подробно рассказал в недавнем интервью:

«…Как его партия поведет себя при постановке вопроса о вотуме недоверия Беглову, на самом деле вопрос не предопределённый. Нет ничего невозможного, есть только маловероятное. Я совершенно не исключаю, что дела в городе и стране дальше будут идти так, что сама «Единая Россия» захочет сменить губернатора. Такой губернатор — это большой камень на их шее на следующих выборах. А до них всего год остался»

Ну что, еще остались сомнения в том, что кто-то точно спелся против первых лиц города?

Источник: Достало



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.03 / Скандалы: Карантин по-украински

07.04 / Меган Маркл и принц Гарри впервые рассказали, почему назвали сына Арчи

06.04 / Российский телескоп ART-XC зарегистрировал «пробуждение» черной дыры

13.04 / В Москве на стройке нашли обезглавленный труп

30.04 / Ученые считают, что к концу 21 века люди могут стать на 25 процентов глупее

02.04 / Елена Малышева считает, что главврач Коммунарки мог заразиться коронавирусом вне больницы

16.04 / Под Москвой поймали подозреваемых в разбойном нападении

07.04 / Смартфон iQOO Neo 3 получит экран с частотой обновления 120 Гц

26.04 / Подарок из Арктики

28.04 / В КНР начались продажи Huawei Nova 7, Nova 7 Pro и Nova 7 SE

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска