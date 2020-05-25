Мнение: И рыбку съесть, и… ну, вы поняли

25.05.2020, 22:45, Разное

Перебежчиков нигде не любят. Ну а чего тут любить, если вчера ты сидел на одном стуле, запевая дифирамбы либерализму и ратуя за человеческие права и свободы, а сегодня, как по маслу, съезжаешь в котёл своих главных идеологических противников.

Не всегда понятны мотивы таких действий, особенно когда дело касается людей публичных — они же существуют на этом свете, как на ладони: общественный микроскоп, под который они ежедневно ложатся добровольно и с удовольствием, не прощает таких грубых ошибок.

Есть в Питере такой оппозиционный политик Борис Вишневский, на первый взгляд, вроде бы уважаемый «яблочник», — но это только на первый.

Вишневского не раз ловили на двойственном отношении к местным властям, а главным маркером его попытки усидеть на двух стульях одновременно стала давняя дружба с единороссом, стоящим во главе питерского ЗакСа — Вячеславом Макаровым.

Последний, кстати, фигура тоже довольно спорная: на волне пандемии коронавируса Макаров, судя по всему, хочет незаметно, но достаточно жестко подсидеть тамошнего губернатора. И, как оказалось, одну из ключевых ролей в этом процессе играет Вишневский.

То ли по старой дружбе, то ли из-за чего-то еще, две разительно отличающиеся фигуры питерского политического ландшафта корпят над тем, чтобы вотум недоверия Беглову все же был объявлен. Об этом сам Вишневский достаточно подробно рассказал в недавнем интервью:

«…Как его партия поведет себя при постановке вопроса о вотуме недоверия Беглову, на самом деле вопрос не предопределённый. Нет ничего невозможного, есть только маловероятное. Я совершенно не исключаю, что дела в городе и стране дальше будут идти так, что сама «Единая Россия» захочет сменить губернатора. Такой губернатор — это большой камень на их шее на следующих выборах. А до них всего год остался»



Ну что, еще остались сомнения в том, что кто-то точно спелся против первых лиц города?