Личное: Спасём бабушек!

25.05.2020, 22:42, Разное

Что объединяет Яну Рудковскую и Леру Кудрявцеву, помимо страстной любви к фотошопу?



Фото: Соцсети

За последние 15-20 лет стиль ни одной, ни другой не претерпел никаких изменений. Обе постарели, но так и остались верны своим образам из «нулёвых».



Баба Яга десятилетиями рядится в платьица девочки-припевочки и наотрез отказывается избавиться от жёлтого пергидроля на голове. Уже лет 30 носит причёску Танечки Овсиенко из группы «Мираж».



Фото: Соцсети

На и в башке — 90-ые, на теле — нулёвые, а телу-то самому на вид — глубоко за полтинничек. Пора бы его и пожалеть уже, обуть удобные мокасинчики и прикрыть морщинистые колени куском материи.

Не девочка уже, а самая настоящая бабушка с потухшим взглядом. Но нет: пытается под стать молодому мужу скакать! Раньше хоть во взгляде что-то было, а сейчас — климакс и ничего больше.



Фото: Соцсети

А баба Лера? Что в «нулёвые» выдавливала из себя вам пергидрольную вамп а-ля Памела Андерсон, что сейчас. Только вот взгляд-то — уже старушечий, как, впрочем, и кожа, и образ мыслей.



Фото: Соцсети

Обе бабки — жёстко не в тренде. Обрюзгшие, нестильные, и зубы у них — какие-то грязные. Но обе барахтаются в отчаянной надежде, что фильтры их спасут.



Фото: Соцсети

Не спасут!

Что посоветуете бабе Яне и бабе Лере? Стараются ведь бабушки, барахтаются, а только народ смешат. Помогите им! Подскажите!