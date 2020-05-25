 

Ушедшая от Тутберидзе Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса

25.05.2020, 22:35, Разное

Российская спортсменка Александра Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса. Девушка впервые в истории женского фигурного катания выполнила четверной флип.

Информация появилась в понедельник, 25 мая, на официальном сайте справочника. Трусова исполнила сложный прыжок 7 декабря 2019 года на соревнованиях в Турине.

Отметим, что до этого спортсменка была дважды занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Трусова выполнила на льду четверные лутц и тулуп.

В начале мая СМИ сообщили о том, что 15-летняя фигуристка ушла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Известие вызвало бурные обсуждения общественности. Многие обвинили олимпийского чемпиона в переманивании талантов.



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