 

В Башкирии ребенка насмерть зажало стеклом автомобиля

25.05.2020, 22:35, Разное

В Дуванском районе Башкирии четырехлетний ребенок погиб в автомобиле своего отца. По предварительной версии, мальчик нажал на кнопку стеклоподъемника, и его шея оказалась зажата.

В результате ребенок получил серьезные поверждения. Врачам не удалось спасти малыша. По факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, сообщает ToDay News Ufa.



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