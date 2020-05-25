Врач-диетолог Ева Родригес назвала опасные для здоровья печени продукты

25.05.2020, 22:30, Разное

Испанский врач-диетолог Ева Родригес назвала шесть самых опасных для здоровья печени продуктов. Неправильное питание может спровоцировать развитие жировой болезни органа, которую очень сложно вылечить.

В “опасный” перечень эксперт включила сахар, различные кондитерские изделия с массой вредных добавок, фастфуд и полуфабрикаты. В результате употребления этих ультрапроцессированных продуктов в области печени накапливается висцеральный жир. О неправильной работе жизненно важной железы внешней секреции могут свидетельствовать избыточный вес, боль в животе, пожелтение кожного покрова, усталость, тошнота, отеки ног и потеря аппетита.

Большой вред печени наносит чрезмерное потребление соли. Пищевой продукт, согласно научной работе китайских экспертов, приводит к гибели клеток органа. Следует с осторожностью относиться к потреблению красного мяса, отмечает Родригес.

Чтобы сохранить печень здоровой и улучшить ее работу необходимо есть овощи, имеющие легкую горчинку (баклажан, редис), полезным будет зеленый чай. Для профилактики заболеваний органа, в том числе и жировой болезни, важно сочетать правильное питание и умеренные физические нагрузки, – заключила врач-диетолог.