 

Токаев подписал закон о митингах в Казахстане: нельзя проводить иностранцам и незарегистрированным движениям, а также вне специальных мест

25.05.2020, 22:25, Новости дня

Лодочные моторы Yamaha и TohatsuПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о новом порядке проведения митингов и мирных собраний. Документ выложен на сайте президента, сам закон ранее неоднократно критиковала оппозиция и правозащитные организации. 

 

Согласно новому закону, теперь получать согласия акимата (городских властей) на проведение митинга формально больше не нужно, но при этом от организаторов массовых мероприятий требуют уведомить госорганы о проведении акции. Организаторами протестных акций при этом не могут быть иностранцы и незарегистрированные организации – к таким в Казахстане относятся почти все влиятельные оппозиционные движения. А акимат может отказать в проведении митинга согласно 13 пунктам в законе – один из них убрали. 

Сроки подачи уведомлений в новой версии закона сократились с 15 дней до пяти.

Много претензий вызвала также норма закона, что в центральных частях районов, городах республиканского значения, в столице и в административных центрах областей митинги можно будет проводить только в специальных местах, которые определят власти. В больших городах, согласно закону, таких мест должно быть как минимум три, но где они должны находиться – не определено. Оппозиция в этой связи опасалась, что власти могут разрешить проводить митинги только на окраинах, а не в центре городов, где протесты более заметны (такая практика уже действует в России). 

Гражданам, которые участвуют в митингах, теперь можно скрывать свое лицо. Также власти разрешили устраивать одиночные пикеты у зданий госорганов.

“Это не сильно что-то изменило. Один из ключевых моментов не решен. Это момент, что люди хотят выходить в то место, где они считают, что их услышат. То есть, если человек не доволен Министерством внутренних дел, он должен идти к МВД, а не в то место, где ему определил маслихат. Люди опять будут пытаться выходить туда, куда считают нужным, их опять будут задерживать”, – сказал в эфире Настоящего Времени правозащитник Евгений Жовтис.

 

 

Ранее международная правозащитная организация Amnesty International призвала власти Казахстана пересмотреть закон о публичных собраниях и принять его “в соответствии с международными правами человека”. Правозащитники, в частности, требовали исключить нормы о предварительном одобрении собраний. 

Большая часть протестных акций в Казахстане в последние годы жестко подавлялась властями и полицией. В прошлом году во время несанкционированных митингов во время выборов президента по стране были задержаны до 700 человек.  Более 100 человек были задержаны на антиправительственных акциях протеста в феврале 2020 года.

 



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