 

В Британии – наименьшее количество новых случаев заражения коронавирусом за последние недели

25.05.2020, 22:10, Новости дня

За последние сутки в Великобритании от коронавирусной инфекции скончался 121 человек (на три больше, чем накануне). Об этом говорится в сводке министерства здравоохранения страны, опубликованной в Twitter.

Общее количество связанных с COVID-19 смертей достигло 36 914. Соединенное Королевство занимает по этому показателю первое место в Европе и второе в мире (после США).

С начала эпидемии коронавирусная инфекция была подтверждена у 261 184 человек (1625 – за последние сутки; при этом в последние недели ежедневный суточный прирост составлял от 3 до 5 тыс.).

As of 9am 25 May, there have been 3,532,634 tests, with 73,726 tests on 24 May.

261,184 people have tested positive.

As of 5pm on 24 May, of those tested positive for coronavirus, across all settings, 36,914 have sadly died. pic.twitter.com/bJkiz9XqrT

— Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) May 25, 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось более 5,46 млн человек, из них более 346 тыс. умерли, более 2,19 млн вылечились.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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