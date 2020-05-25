В Испании от COVID-19 умерли 50 человек, новых случаев заражения – меньше 150

25.05.2020, 22:10, Новости дня

За последние сутки от коронавируса в Испании скончались 50 человек. Об этом говорится в сводке министерства здравоохранения страны.

По девять человек скончались в Риохе и Галисии, семеро – на Балеарских островах, шестеро – в Валенсии, пятеро – в Кастилии-Лион, по три – в Мадриде и Каталонии, по два – в Кастилье-Ла-Манче и Сеуте. В Андалусии, Арагоне, на Канарских островах и в Стране Басков умерли по одному человеку. Общее количество связанных с коронавирусом смертей в Испании, таким образом, достигло 26 834.

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Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось более 5,46 млн человек, из них более 346 тыс. умерли, более 2,19 млн вылечились.