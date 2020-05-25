 

В Испании от COVID-19 умерли 50 человек, новых случаев заражения – меньше 150

25.05.2020, 22:10, Новости дня

За последние сутки от коронавируса в Испании скончались 50 человек. Об этом говорится в сводке министерства здравоохранения страны.

По девять человек скончались в Риохе и Галисии, семеро – на Балеарских островах, шестеро – в Валенсии, пятеро – в Кастилии-Лион, по три – в Мадриде и Каталонии, по два – в Кастилье-Ла-Манче и Сеуте. В Андалусии, Арагоне, на Канарских островах и в Стране Басков умерли по одному человеку. Общее количество связанных с коронавирусом смертей в Испании, таким образом, достигло 26 834. 

Методом ПЦР-тестирования коронавирус подтвержден у 235 400 человек (у 132 из них за последние сутки)

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось более 5,46 млн человек, из них более 346 тыс. умерли, более 2,19 млн вылечились.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.04 / Роскачество назвало правила безопасности при установке мобильных приложений

20.05 / Путин наградил Захарову и Небензю орденами Почета

19.05 / Судьи Мосгорсуда заразились коронавирусом

20.05 / За сутки коронавирус подтвердили еще у 354 украинцев, общее количество инфицированных превысило 19 тыс.

10.04 / Продажи Tesla в Китае достигли рекордного уровня

25.05 / Последний звонок: донские выпускники прощаются со школой

06.04 / VOAэкспресс 5 апреля 2020

02.04 / В Крыму ответили на критику ЕС из-за земельного вопроса

21.04 / США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР

25.05 / Российские правозащитники создали карту распространения COVID-19 в колониях и СИЗО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска